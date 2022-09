Wielka bitwa na automaty paczkowe: Allegro sie rozkręca, InPost podnosi ceny jego klientom

Autor: AK

Data: 01-09-2022, 16:29

W ostatnim półroczu InPost osiągnął wzrost przychodów o 96,2 proc. W I połowie 2022 r. spółka miała 286,3 mln zł skonsolidowanego zysku. Operator pochwalił się w czwartek, że ma już 24,2 tys. paczkomatów, z czego 18,4 tys. w Polsce. Okazuje się, że obroty InPostu z obsługi innych platform zwiększyły się czterokrotnie więcej niż z Allegro. Tymczasem Allegro rozbudowuje sieć swoich maszyn paczkowych.

Alllegro chce do końca roku mieć ponad 3 tys. InPost podnosi koszt wysyłki dla klientów platformy/ fot. AK

Podwojenie przychodów przez InPost to głównie wynik z przejęcia w połowie ub.r. francuskiego operatora logistycznego Mondial Relay, który w zeszłym półroczu wygenerował 1,24 mld zł wpływów.

InPost pochwalił się, że w mijającym kwartale dostarczył 179,9 mln paczek. W Polsce ich liczba zwiększyła się o 20 proc., ze 102,5 do 122,8 mln. Złożyło się na to 101,8 mln przesyłek, które trafiły do Paczkomatów (przed rokiem było to 84,9 mln) i 21 mln dostarczonych do mieszkań i domów kupujących (17,6 mln rok wcześniej).

InPost rośnie na innych platformach, nie Allegro

W tym liczba dostarczonych paczek z Allegro wzrosła o 6 proc., a tych z innych platform w Polsce o 25 proc. InPost obsługuje też m.in. Shopee i Amazona, w styczniu br. zaczął współpracę z OLX, a w lutym podpisał umowę z Vinted na dostawy w ośmiu krajach.

Tymczasem Allegro, które ze swoimi „zielonymi” maszynami do odbioru paczek wystartowało stosunkowo niedawno, uruchomiło do tej pory ok. 2 tys. własnych automatów One Box, a do końca br. chce zainstalować kolejny tysiąc. Do 2023 roku platforma powinna mieć więc ponad 3 tysiące paczkomatów.

InPost podnosi ceny przesyłek dla klientów Allegro

To wciąż mało w porównaniu z InPostem, ale Allegro, Aliexpress a przede wszystkim DPD razem wzięte depczą liderowi po piętach jeśli chodzi o dostępność i liczbę paczkomatów. Być może dlatego InPost zapowiedział, że podnosi z powodu inflacji koszt przesyłek dostarczanych do klientów Allegro.

Podwyżki wejdą w życie - a raczej cennik - od początku listopada. Dokładnie tego samego dnia (1 września) Allegro zapowiedziało, że uruchamia dostawę tego samego dnia do swoich automatów paczkowych. Widać, że nie ma w tych ruchach przypadku, obie firmy starają się walczyć o klientów. W tle goni je jeszcze DPD z podobnymi usługami.