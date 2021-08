Wielka Brytania: Duża sieć handlowa zmienia właściciela

Zarząd brytyjskiej sieci supermarketów Morrisons zarekomendował sprzedaż firmy amerykańskiej spółce Fortress należącej do Softbanku. Wartość transakcji sięgnie 6,7 mld funtów.

Autor: Reuters/Portalspozywczy.pl

Data: 06-08-2021, 16:21

Brytyjska sieć Morrisons zmienia właściciela. fot. shutterstock

Amerykanie kupują Morrisons

Brytyjska grupa supermarketów Morrisons zaakceptowała ofertę przejęcia przez należącą do Softbanku spółkę Fortress. Wartość transakcji szacuje się na 6,7 mld funtów (ok. 9,3 mld dolarów) - poinformował Reuters.

Chęć nabycia brytyjskiego detalisty zgłaszał także amerykański fundusz private equity Clayton, Dubilier & Rice, który wyłożył na stół 5,52 mld funtów.

Spółka Fortress przyznała, że była zdeterminowana, aby zostać nowym właścicielem Morrisons i być "odpowiedzialnym, długoterminowym zarządcą tej wspaniałej brytyjskiej firmy".

Sieć Morrisons sprzedana amerykańskiej spółce

Pierwotnie Fortress oferował cenę 6,3 miliarda funtów, jednak główni inwestorzy Morrisons wskazywali, że oferta jest zbyt niska.

Akcjonariusze Morrisons mają głosować nad ofertą Fortress 16 sierpnia.

Konsorcjum Fortress zamierza zachować siedzibę główną Morrisons w Bradford w północnej Anglii oraz jej obecny zespół zarządzający kierowany przez dyrektora naczelnego Davida Pottsa, a także realizować istniejącą strategię.

Morrisons to czwarta co do wielkości sieć supermarketów w Wielkiej Brytanii z ok. 10-procentowym udziałem w rynku (za Tesco, Sainsbury's i Asda). Detalista dysponuje siecią niespełna 500 placówek zlokalizowanych głównie w południowej Anglii, Walii i Szkocji. Morrisons zatrudnia ok. 110 tys. osób.