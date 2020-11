Wielka Brytania: Lidl podnosi stawkę godzinową szósty rok z rzędu

Lidl ogłosił, że stawka godzinowa dla pracowników początkujących wzrośnie z 9,30 GBP (ok. 47 zł) do 9,50 GBP poza Londynem i z 10,75 GBP (ok. 54 zł) do 10,85 GBP w regionie M25 (aglomeracja miejska, której granice wyznacza autostrada M25).