Do końca przyszłego roku szybkie ładowarki dla samochodów elektrycznych i hybrydowych pojawią się w 600 lokalizacjach przy sklepach sieci Biedronka zarówno w wielkich aglomeracjach, jak i mniejszych miastach.

Biedronka stawia stacje ładowania pojazdów; Paweł Stolecki, członek zarządu i dyrektor operacyjny sieci Biedronka i Grigoriy Grigoriev, dyrektor generalny Powerdot w Polsce; fot. mat.pras.

Pierwsze dwie stacje ładowania aut zostały uruchomione 11 lipca przy ul. Sytej i Pałacowej w Warszawie.

Jeszcze w tym roku powstanie co najmniej 150 tego typu urządzeń przy sklepach sieci Biedronka.

Przy budowie stacji ładowania samochodów elektrycznych Biedronka współpracuje z firmą Powerdot, która jest inwestorem (tj. właścicielem) stacji, a także ich operatorem.

Współpraca Powerdot i Biedronki, obejmująca uruchomienie 600 stacji do końca 2024 roku, jest największym tego typu programem w Europie, stworzonym przez sieć handlową ​i operatora stacji ładowania.

Punkty ładowania aut na parkingach przed Biedronkami

Każde urządzenie jednocześnie będzie mogło ładować do trzech aut. Tym samym powstanie 1800 punktów ładowania, których operatorem będzie Powerdot. Pierwsze stacje zostały uruchomione we wtorek, 11 lipca br., w Warszawie. Pierwsze dwie stacje zostały uruchomione przy ul. Sytej i Pałacowej w Warszawie.

Współpraca Biedronki i firmy Powerdot

Dzięki współpracy Biedronki i firmy Powerdot, która odpowiada za instalację urządzeń, trzykrotnie powiększy się obecnie istniejąca infrastruktura szybkiego ładowania pojazdów w Polsce, o mocy przekraczającej 100 kW. Stacje ładowania umieszczone będą na parkingach sklepów zarówno w wielkich miastach, jak i małych miasteczkach, zapewniając szeroki dostęp do nowej usługi na terenie całego kraju.



Każda stacja dostępna przy wybranych sklepach sieci Biedronka będzie dysponować mocą 120 kW, co w praktyce będzie oznaczało możliwość szybkiego naładowania elektryka (dysponującego baterią o pojemności 50 kWh) w czasie ok. 20-30 minut, adekwatnym do czasu trwania zakupów w pobliskim sklepie sieci Biedronka. Po takiej operacji możliwe będzie przejechanie przykładowym autem elektrycznym około 200 km.

Sieć ładowarek przy Biedronkach będzie rozmieszczona w całym kraju w taki sposób, aby poruszanie się pojazdów elektrycznych po polskich drogach było możliwe, tylko korzystając z sieci ładowania aut przy Biedronkach w całym kraju - mówi Paweł Stolecki, członek zarządu i dyrektor operacyjny sieci Biedronka.

Stacje ładowania aut przed Biedronkami. Na czym to polega?

Stacje będą posiadać trzy złącza: CCS, ChaDemo oraz Type 2. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy naładują nie tylko niemal każdego elektryka, ale również hybrydę typu plug-in. Korzystanie z urządzeń zlokalizowanych przy sklepach sieci Biedronka nie będzie wymagało zakładania konta, używania aplikacji, ani opłacania jakiegokolwiek abonamentu. Możliwe będą różne formy płatności: kartą bankową poprzez wbudowany terminal do kart płatniczych, kodem QR bez rejestracji, a także kartą RFiD w ramach roamingu (dzięki czemu obsłużeni zostaną również abonenci innych dostawców usługi ładowania).

Powerdot - współpraca z siecią Biedronka

Przy budowie stacji ładowania samochodów elektrycznych Biedronka współpracuje z firmą Powerdot, która jest inwestorem (tj. właścicielem) stacji, a także ich operatorem. Będzie również odpowiedzialna za ich funkcjonowanie od strony sprzedaży energii, obsługi płatności oraz oprogramowania, a do dyspozycji klientów będzie całodobowe centrum wsparcia.

Celem projektu jest udostępnienie infrastruktury do ładowania dla każdego, tj. mieszkańców zarówno małych, jak i dużych miejscowości, a także wypełnienie rynkowej niszy, jaką jest niedobór ładowarek o dużej mocy, powyżej 100 kW. Projekt wpisuje się w ideę "destination charging", tj. ładowania samochodu przy okazji wykonywania codziennych obowiązków - mówi Grigoriy Grigoriev, dyrektor generalny Powerdot w Polsce.

Sklepy z obowiązkiem instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych

24 grudnia 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła obowiązek projektowania oraz budowy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w sposób umożliwiający zainstalowanie punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Obowiązek może wystąpić w przypadku nowoprojektowanych oraz istniejących budynków niemieszkalnych m.in. sklepów, centrów handlowych, hoteli, magazynów czy budynków biurowych.

