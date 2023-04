Zbliżają się Święta Wielkanocne. Większość sklepów będzie w tym czasie nieczynna, ale wybrane placówki mogą być otwarte. Gdzie zatem w Wielkanoc zrobimy zakupy?

Wielkanoc 2023: Jak będą otwarte sklepy? Fot. shutterstock

W Wielką Sobotę po godz. 14:00 obowiązuje zakaz handlu.

W Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny większość sklepów będzie zamknięta.

Część sklepów Żabka może być otwarta w Święta Wielkanocne.

Kiedy wypada Wielkanoc 2023?

Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Pańskie jest świętem upamiętniającym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W roku 2023 święto przypada na 9 kwietnia (niedziela) i 10 kwietnia (poniedziałek).

Święta Wielkanocne są świętem ruchomym, dlatego co roku obchodzimy je w innym terminie. Datę Wielkanocy wyznacza się na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca (co ustalono w 325. roku podczas soboru nicejskiego), przy czym w tym wypadku data ta nie zawsze zgadza się z datą rzeczywistej pełni Księżyca, w ujęciu astronomicznym, gdyż czerpie z paschalnej pełni Księżyca, wyznaczanej w zgodzie z kalendarzem lunarno-solarnym. Wielkanoc wypada najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia, skrajne daty zdarzają się jednak niezwykle rzadko.

Kulminacyjne dni świąt to Triduum Paschalne, czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Wielkanocna. Do tego dochodzi Poniedziałek Wielkanocny.

Czy przed Wielkanocą sklepy będą otwarte?

Wielki Czwartek i Wielki Piątek nie są, zgodnie z ustawą, dniami wolnymi od pracy i sklepy w te dni będą otwarte.

Wielkanoc: Jak będą czynne sklepy w Wielką Sobotę?

Wielka Sobota przypada w tym roku 8 kwietnia. Wtedy też większość sklepów będzie czynna krócej niż w dni powszednie. W Wielką Sobotę po godz. 14:00 obowiązuje zakaz handlu.

Wielkanoc 2023. Czy w Niedzielę Wielkanocną sklepy będą otwarte?

W Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny większość sklepów będzie zamknięta. Nieczynne będą między innymi placówki takich sieci jak Biedronka, Lidl, Netto, Dino, Auchan, Aldi, Kaufland czy Stokrotka.

Otwarte mogą być tylko te placówki, w których za ladą stanie właściciel. Czynne mogą być zatem wybrane placówki należące do sklepów sieci Żabka, Carrefour Express oraz innych sieci franczyzowych. Sklepy te jednak mogą mieć zmienione godziny otwarcia w stosunku do zwykłych handlowych dni, dlatego warto sprawdzić w internecie, jak są czynne w niedziele.

Jak będą czynne sklepy Intermarche w Wielkanoc?

Sklepy sieci Intermarché będą otwarte w Wielką Sobotę (8 kwietnia) do godz. 13:30, tak by pracownicy mogli zakończyć swoją aktywność, a ostatni klienci dokonali zakupów najpóźniej do godziny 14.00. Przez cały okres Świąt czynne będą sklepiki na przymarketowych stacjach paliw Intermarché.

Aldi wydłuża godziny otwarcia sklepów

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Aldi wydłuża godziny otwarcia większości swoich sklepów. W Wielki Czwartek oraz w Wielki Piątek (6-7 kwietnia) klienci będą mogli dokonać zakupów w godzinach od 6:00 do 23:00, zaś 8 kwietnia w Wielką Sobotę w godzinach 6:00-13:30. W niedzielę oraz w poniedziałek placówki sieci są zamknięte.

Czy Stokrotka będzie otwarta w Święta Wielkanocne?

– Większość sklepów Stokrotka w Wielką Sobotę, 8 kwietnia, będzie czynna do godziny 13.00. Jedynie Stokrotki Express będą działały chwilę dłużej, do godziny 13.45. We wszystkie pozostałe dni przedświątecznego okresu nasze sklepy będą otwarte w standardowych godzinach. W Święta Wielkanocne, 9-10 kwietnia, placówki sieci Stokrotka pozostaną zamknięte – informuje Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

Czy Kaufland będzie otwarty w Święta Wielkanocne?

- Standardowe godziny otwarcia sklepów Kaufland dla klientów w kwietniu to: 6-22. Osiemnaście marketów będzie w tym okresie otwartych do 23, a trzynaście czynnych od godz. 7. Godziny otwarcia konkretnego sklepu można sprawdzić na stronie internetowej. Jednocześnie informujemy, że 2 i 30 kwietnia przypadają niedziele handlowe. Sklepy będą w te dni otwarte w godzinach od 9 do 20. W pozostałe niedziele, a także w Poniedziałek Wielkanocny (tj. 10 kwietnia) pozostaną zamknięte - mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

W okresie przed świętami wielkanocnymi, w dniach 6-7 kwietnia, godziny otwarcia sklepów zostaną wydłużone. Markety będą czynne do 23. Wyjątek stanowią markety, które z uwagi na ograniczenia handlu w godzinach nocnych będą otwarte do 22: Biłgoraj (al. Jana Pawła II 49), Końskie (ul. Lipowa 12), Świdnik (ul. Krępiecka 3), Białystok (ul. Wierzbowa 2), Nowa Sól (ul. Chałubińskiego 2).

W Wielką Sobotę, tj. 8 kwietnia, markety Kaufland będą czynne do godz. 13.00

Jak będzie czynna Żabka w Święta Wielkanocne?

Wielki Czwartek i Wielki Piątek (6-7 kwietnia): Standardowo sklepy Żabka będą czynne w godzinach między 6:00 a 23:00 - informuje sieć handlowa.

Wielka Sobota (8 kwietnia): Zgodnie z Ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w Wielką Sobotę wszystkie sklepy mogą być otwarte do godz. 14:00. Po godz. 14:00 decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach oraz w aplikacji Żappka.

Także na stronie www.zabka.pl będzie można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek.

Czy Żabka będzie otwarta w Wielkanoc?

Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny (9-10 kwietnia): W tych dniach obowiązują te same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka. Także na stronie www.zabka.pl będzie można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty.

