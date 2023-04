Wielkanoc 2023 będzie jednym z najdroższych świąt w ostatnim dwudziestoleciu. Chociaż już rok temu praktycznie każdy produkt pojawiający się na stole wielkanocnym podrożał, to w 2023 roku zmierzymy się z dalszymi podwyżkami.

Ile wydamy na Wielkanoc 2023? / fot. PAP/Archiwum Leszczyński

Ile wydamy na Wielkanoc 2023?

Eksperci szacują, że koszyk wielkanocnej żywności może być w tym roku droższy nawet o 30-40 proc. rdr. Mimo że inflacja bije kolejne rekordy i zmusza do baczniejszego przyglądania się wydatkom, to Polacy na świętach oszczędzają niechętnie. Obecnie konsumenci za swoje pensje są w stanie kupić mniej niż w zeszłym roku. Nadal jednak na świątecznym stole Polacy chcą postawić na tradycyjne potrawy jak np. żurek, jajka faszerowane czy sałatkę jarzynową. Zatem patrząc na wzrosty cen na sklepowych półkach, konsumenci świadomie deklarują, że w tym roku na zakupy świąteczne wydadzą więcej niż rok temu.

Jak wynika z badania „Świąteczne wydatki Polaków na żywność. Edycja Wielkanoc 2023” UCE Resarch i grupy BLIX, kwotę do 200 zł na jednego domownika planuje przeznaczyć 29 proc. respondentów. Rok temu tę odpowiedź wskazywało 37 proc. osób. W przedziale od 200 do 300 zł zakupy chce zrobić 26,4 proc. względem 25,8 proc. w 2022 roku. Kwotę od 300 do 400 zł deklaruje za to 16,5 proc. badanych, co jest wynikiem wyższym od roku poprzedniego (13,2 proc).

Pomimo tego, że inflacja w marcu 2023 roku lekko wyhamowała, należy mieć na uwadze, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych nie spadły względem lutego i według danych GUS stanowią nadal 24 proc. r/r. W tej sytuacji, chcąc ograniczyć koszty, Polacy będą sięgać po tańsze produkty.

Drogie mięsa i jaja

Głównym produktem spożywczym kojarzącym się z Wielkanocą są jaja. Podobnie jak w zeszłym roku i w tym konsumenci doświadczyli znacznych wzrostów ich cen. W ujęciu rok do roku jaja będą droższe o około 45-50 proc. Przyczynami są głównie podwyższone ceny pasz i energii oraz działanie wirusa ptasiej grypy.

Ceny mięsa, wędlin, pasztetów oraz innych przetworów mięsnych, tradycyjnie pojawiających się na wielkanocnych stołach, również wzrosną. Główną kategorią produktową, gdzie odnotujemy wzrosty, będzie mięso wieprzowe. Jego cena będzie wyższa o nawet 40-45 proc. w ujęciu rocznym. W przypadku wędlin i przetworów z wieprzowiny sytuacja wygląda nieco lepiej, a mianowicie podrożeją one o 25-30 proc. w porównaniu z rokiem 2022.

– Na wzrost cen wpływają głównie wysokie ceny pasz oraz wysokie poziomy kosztów produkcji. Pomimo znacznego wzrostu cen jaj, sam drób będzie najwolniej drożejącym typem mięsa o 20 proc. w ujęciu r/r. Czynniki wzrostu cen drobiu są podobne jak w przypadku cen jaj – wskazuje Jakub Jakubczak, analityk Sektora Food and Agri w Banku BNP Paribas.

Co prawda za twaróg zapłacimy prawie 25 proc. więcej niż przed rokiem, to w przypadku masła ceny prawdopodobnie pozostaną na podobnym poziomie lub wzrosną w niewielkim stopniu.

– W przypadku twarogu wzrost cen wynika głównie z nadal relatywnie wysokiej globalnej ceny mleka. Z kolei cena masła przeszła znaczącą korektę, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Warto również dodać, że historycznie masło jest jednym z pierwszych kandydatów do obniżek cen czy promocji, dlatego nie można wykluczyć chwilowych obniżek cen wśród detalistów – komentuje Jakub Jakubczak.

Wielkanocne wypieki droższe w tym roku

Za sprawą rosnących cen mąki i cukru przygotowanie tradycyjnych bab wielkanocnych, mazurka czy pieczywa również będzie w tym roku droższe. W 2023 roku ceny mąki będą wyższe o około 40 rdr., zaś chleba o około 30 proc.

– Za wysokimi cenami tych dóbr stoją głównie rekordowo wysokie ceny zbóż na przełomie lat 2022/23, wysokie koszty energii, szczególnie w piekarnictwie oraz wyższe koszty pracy i transportu – tłumaczy Jakub Jakubczak.

Słodkie wypieki mogą być w tym roku prawdziwym rarytasem na stołach, biorąc pod uwagę znaczące wzrosty cen cukru oraz tłuszczy roślinnych. W przypadku cukru, ceny mogą być nawet o 86 proc. wyższe niż rok temu. Z kolei, jeśli chodzi o tłuszcze, możemy spodziewać się cen na poziomie około 25 proc. wyższym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Droższa sałatka jarzynowa, ceny niektórych warzyw i owoców również w górę

W przygotowaniu wielu potraw wielkanocnych wykorzystujemy znaczne ilości najróżniejszych warzyw i owoców. To kategoria produktów spożywczych, w której tegoroczne wzrosty cen są najbardziej zróżnicowane, co częściowo może wpłynąć na decyzje zakupowe Polaków. Warzywa i owoce trafiające na stół wielkanocny mogą być średnio o około 35 proc. droższe niż przed rokiem. Warto wspomnieć tutaj o kilku produktach, które się wyróżniają. Cebula może być droższa o prawie 50 proc., zaś cena marchwi może wzrosnąć o około 42 proc. Są też produkty notujące znacznie niższe wzrosty cen w 2023 roku, takie jak jabłka (+11 proc.)

– W przypadku warzyw za podwyżki odpowiadają głównie wysoki popyt eksportowy, problemy z produkcją w Europie wywołane suszą, jak i zawirowania w Polskiej produkcji – wskazuje Jakub Jakubczak, analityk Sektora Food and Agri w Banku BNP Paribas.

Tradycja na stole i nieoczywiste rozwiązania

Mimo wzrostów cen żywności według badania zrealizowanego w ramach inicjatywy „Wybieram lokalne” PSH Lewiatan do najpopularniejszych wśród Polaków dań wielkanocnych ciągle należą sałatka jarzynowa, żurek, barszcz biały, biała kiełbasa, jajka w przeróżnej postaci, pasztety, pieczone mięsa i wędliny. Oczywiście nie może zabraknąć również słodkości takich jak drożdżowe i piaskowe babki, mazurki czy strucle i serniki.

Patrząc na wysokie ceny na sklepowych półkach, nie ma co jednak przesadzać z ilością potraw, planując świąteczne menu. Zwłaszcza, że Wielkanoc to w dwa dni świąt i nie warto fundować sobie świątecznego przejedzenia byle tylko nie zmarnować przygotowanego wcześniej jedzenia. Warto w tym czasie zrezygnować z potraw, które jadamy często, a postawić na odświętne wersje ulubionych dań lub pokusić się o kulinarne nowości i spróbować choćby jednej z tradycyjnych wielkanocnych potraw popularnych w innych niż nasz regionach Polski jak np. serowa pascha i sękacz z Podlasia, śląskie buchty, czyli drożdżowe bułeczki z nadzieniem lub bez, kołacze, czy świyncelnik, czyli drożdżowe ciasto nadziewane wędzonym boczkiem, kiełbasą oraz szynką.

Polska kulinarna tradycja wielkanocna jest niezwykle bogata, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jest duża szansa, że oryginalność takich potraw zapadnie w pamięć domowników i podkreśli wyjątkowość świątecznych dni zdecydowanie skuteczniej niż stół uginający się od dań, które jemy na co dzień.

Świąteczne zero waste, czyli drugie życie wielkanocnych potraw

Jak już wspomnieliśmy, Wielkanoc w wielu domach będzie oznaczać suto zastawiony stół i tony jedzenia, którego zwyczajnie nie da się przejeść. W okresie świąt marnuje się mnóstwo żywności. Pamiętajmy, że wyrzucone jedzenie to stracone pieniądze i czas spędzony na ich zakup oraz przygotowanie. Dlatego nawet jeśli nie damy rady zjeść wszystkiego lub zwyczajnie zostaną nam poświąteczne jedzeniowe resztki, zadbajmy o to, by nic się nie zmarnowało. Warto potrawom dać drugie życie

Wiele produktów i świątecznych potraw może oczywiście trafić do zamrażalnika. Jednak część powielkanocnych smakołyków zwyczajnie nie nadaje się do mrożenia, schnie albo traci walory smakowe, gdy długo leży w lodówce. Tak może być np. z gotowanymi jajkami, wędlinami lub warzywami. Zamiast jeść je na siłę, warto wykorzystać je do stworzenia smacznych past, które w ramach miłej odmiany mogą stanowić doskonały dodatek do świeżego pieczywa na śniadanie w poświątecznym czasie. Resztki pieczeni i mięs warto natomiast dodać po pożywnych sałatek, wzbogacając ich skład o cenne białko. Drugie życie może zyskać również świąteczne pieczywo, czy zeschnięte baby drożdżowe, jeśli przygotuje się z nich grzanki, tosty lub zapiekanki. Tym sposobem Wielkanoc może być zero waste.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl