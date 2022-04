Wielkanoc: Jak będą czynne Biedronka, Carrefour, Stokrotka, Kaufland i inne sklepy?

Przed nami Wielkanoc. 17 i 18 kwietnia większość sklepów będzie zamknięta. Jak będą czynne Aldi, Stokrotka, Carrefour, Intermarché, Grupa Chorten, Netto, Żabka, BIedronka, Polomarket, Stokrotka i Kaufland w czasie Wielkiego Tygodnia? Czy część z nich wydłuży godziny otwarcia przed świętami?

Autor: Olimpia Wolf

Data: 15-04-2022, 08:36

Wielkanoc: Jak będą czynne Aldi, Carrefour, Netto, Kaufland i Lidl? Fot. shutterstock

Wielkanoc: Jak będą czynne sklepy w Wielką Sobotę?

Wielka Sobota przypada 16 kwietnia. Wtedy też większość sklepów będzie czynna krócej niż w dni powszednie.

Aldi. W okresie wielkanocnym sklepy Aldi będą działały według standardowych godzin, tj. od poniedziałku 11 kwietnia do piątku 15 kwietnia w godzinach od 6.00 do 22.00. W Wielką Sobotę 16 kwietnia 2022 sklepy będą otwarte w godzinach 6:00 - 13:00 (godziny otwarcia dla sklepów tradycyjnie otwieranych o godz. 7:00, 8:00 i 8:30 pozostają niezmienne. W Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocne sklepy sieci będą nieczynne.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Lidl. - Sklepy Lidl Polska będą czynne w standardowych godzinach otwarcia w dniu 10 kwietnia (niedziela handlowa) oraz od 11 do 15 kwietnia. W sobotę 16 kwietnia sklepy czynne będą do godziny 13:00, a w Święta Wielkanocne (17-18 kwietnia) będą zamknięte. Sklepy będą również czynne 24 kwietnia w niedzielę handlową w standardowych godzinach otwarcia - informuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Dino: W okresie przedświątecznym, tj. od 11 do 15 kwietnia, sklepy Dino będą działały w godzinach 6.00-22.30. W Wielką Sobotę 16 kwietnia, sklepy będą czynne od godziny 6.00 do 13.30, a w Święta Wielkanocne (17-18 kwietnia) pozostaną zamknięte.

Polomarket: 14 i 15 kwietnia - sklepy sieci handlowej czynne będą do godz. 22:00, w sobotę 16.04 do godz. 13:30.

Wielki Tydzień: Które sklepy wydłużą godziny otwarcia?

Sklepy Intermarché są prowadzone przez niezależnych przedsiębiorców, którzy sami decydują o godzinach otwarć poszczególnych placówek i dostosowują je do lokalnych warunków, również w okresie przedświątecznym. W Niedzielę Palmową, która jest niedzielą handlową, sklepy będą otwarte w godzinach od 8:00 do 19:00, z pewnymi wyjątkami, np. w przypadku sklepów, które działają na terenie galerii handlowych czas otwarcia może być dłuższy.

- Większość sklepów Intermarché pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem otwarta będzie w godzinach 7:00-21:00. W tym zakresie nie przewidujemy „odgórnych" zmian w tygodniu poprzedzającym święta. Takie decyzje mogą podejmować właściciele samodzielnie. Przewidujemy, że w czwartek oraz piątek przed Wielkanocą około 50% sklepów wydłuży godziny otwarcia do 22:00. W Wielką Sobotę, zgodnie z przepisami, handel może odbywać się tylko do 14:00 i do tej godziny będą otwarte nasze sklepy. W Niedzielę oraz Poniedziałek Wielkanocny sklepy będą zamknięte - podaje sieć handlowa.

Stokrotka: – Sklepy Stokrotka w Wielką Sobotę, 16 kwietnia, będą czynne do godziny 13.00. We wszystkie pozostałe dni przedświątecznego okresu będą działały w standardowych godzinach. W Święta Wielkanocne, 17-18 kwietnia, sklepy naszej sieci pozostaną zamknięte – informuje Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

Sklepy Grupy Chorten otworzą się w świąteczną niedzielę

Grupa Chorten. W najbliższą niedzielę handlową przypadającą 10 kwietnia większość placówek partnerskich Grupy Chorten będzie pracować, a godziny działalności uzależnione są od indywidualnej decyzji właścicieli sklepów. W ciągu przedświątecznego tygodnia sklepy Chorten otwarte będą w standardowych godzinach. Wśród naszych kupców nie ma raczej tendencji do wydłużania godzin pracy, klienci z bliskiego sąsiedztwa znają godziny otwarcia i w tym konkretny czasie przychodzą na zakupy. W Wielką Sobotę sklepy działać mogą do godz. 14.00, dlatego większość placówek zamknie się o godz. 13.00 lub 13.30, tak by można było jeszcze przygotować sklep na dwa dni zamknięcia. Jest kilkadziesiąt placówek w kraju, które otworzą się zgodnie z prawem także w świąteczną niedzielę i poniedziałek, dzięki temu, że za lada stanie sam właściciel lub jego rodzina.

Kaufland. Standardowe godziny otwarcia sklepów Kaufland dla klientów od poniedziałku do soboty to 6:00-22:00. W kwietniu przypadają dwie niedziele handlowe (10.04 i 24.04), podczas których nasze markety będą czynne w godzinach 9:00-20:00. Sklepy w województwach podkarpackim i lubelskim niezmiennie pozostają otwarte 7 dni w tygodniu.

- W dniach poprzedzających Wielkanoc (14-15.04) obowiązują wydłużone godziny otwarcia. Sklepy będą czynne dla klientów między 6:00 a 24:00. Wyjątek stanowią placówki w Zielonej Górze, Biłgoraju, Świdniku, Końskich (do 22:00) i Żarach (do 23:00). 16.04 nasze markety będą otwarte do godziny 13:00, a w dniach 17-18.04 pozostaną nieczynne - mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Biedronka wydłuża godziny pracy sklepów przed Wielkanocą

Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów przed Wielkanocą. W Wielki Czwartek oraz Wielki Piątek, 14 i 15 kwietnia, sklepy będą czynne w godzinach od 6:00 do 23:00 lub dłużej. W Wielką Sobotę wszystkie sklepy sieci czynne będą do godziny 13:00. Dlatego 14 i 15 kwietnia tj. w Wielki Czwartek oraz Wielki Piątek ponad 2200 sklepów sieci Biedronka na terenie całego kraju funkcjonować będzie co najmniej do godziny 23, to oznacza, że łącznie 3100 placówek czynnych będzie przynajmniej do 22. Z kolei w Wielką Sobotę wszystkie placówki sieci będą czynne do godziny 13. W Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny tj. odpowiednio 17 i 18 kwietnia br. wszystkie sklepy sieci Biedronka będą zamknięte.

Jak będzie czynna Żabka?

W Wielki Czwartek i Wielki Piątek (14-15 kwietnia) większość sklepów Żabka będzie czynna w standardowych godzinach między 6:00 a 23:00. Zgodnie z Ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w Wielką Sobotę wszystkie sklepy mogą być otwarte do godz. 14:00. Po godz. 14:00 decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach oraz w aplikacji Żappka.

Także na stronie www.zabka.pl będzie można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek.

Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny: - W tych dniach obowiązują takie same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka. Także na stronie www.zabka.pl będzie można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty - informuje sieć.

Wielkanoc 2022: Carrefour nie wydłuża godzin otwarcia

Netto. W dniach 8-9 kwietnia wszystkie sklepy Netto będą otwarte w standardowych godzinach, tj. 6-22. W niedzielę handlową, 10 kwietnia, placówki zapraszają od 8 do 21. W tygodniu poprzedzającym Wielkanoc (11-15 kwietnia) wszystkie sklepy sieci będą otwarte od 6 do 23. Sklepy Netto otwarte będą także w Wielką Sobotę, 16 kwietnia, w godzinach 6-13.

Carrefour. - Na obecną chwilę nie planujemy wydłużania godzin otwarcia naszych sklepów własnych w okresie przedświątecznym. Oznacza to, że do Wielkiego Piątku włącznie wszystkie hiper- i supermarkety własne sieci Carrefour będą działały zgodnie ze zwykłymi godzinami otwarcia. W Wielką Sobotę zaś klienci będą mogli zrobić zakupy do godziny 13.00. W Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny sklepy własne pozostaną zamknięte. Decyzja o otwarciu franczyzowych sklepów Carrefour Express w tym okresie pozostaje w gestii franczyzobiorców - podaje sieć.