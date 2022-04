Wielkanoc: Jak będa czynne Dino, Carrefour, Stokrotka i inne sklepy?

Przed nami Wielkanoc. 17 i 18 kwietnia większość sklepów będzie zamknięta. Jak będą czynne Aldi, Stokrotka, Carrefour, Intermarché, Grupa Chorten, Netto, Żabka, Stokrotka i Kaufland w czasie Wielkiego Tygodnia? Czy część z nich wydłuży godziny otwarcia przed świętami?

Autor: Olimpia Wolf

Data: 12-04-2022, 09:25

Wielkanoc: Jak będą czynne Aldi, Carrefour, Netto, Kaufland i Lidl? Fot. shutterstock

Wielkanoc: Jak będą czynne sklepy w Wielką Sobotę?

Wielka Sobota przypada 16 kwietnia. Wtedy też większość sklepów będzie czynna krócej niż w dni powszednie.

Aldi. W okresie wielkanocnym sklepy Aldi będą działały według standardowych godzin, tj. od poniedziałku 11 kwietnia do piątku 15 kwietnia w godzinach od 6.00 do 22.00. W Wielką Sobotę 16 kwietnia 2022 sklepy będą otwarte w godzinach 6:00 - 13:00 (godziny otwarcia dla sklepów tradycyjnie otwieranych o godz. 7:00, 8:00 i 8:30 pozostają niezmienne. W Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocne sklepy sieci będą nieczynne.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Lidl. - Sklepy Lidl Polska będą czynne w standardowych godzinach otwarcia w dniu 10 kwietnia (niedziela handlowa) oraz od 11 do 15 kwietnia. W sobotę 16 kwietnia sklepy czynne będą do godziny 13:00, a w Święta Wielkanocne (17-18 kwietnia) będą zamknięte. Sklepy będą również czynne 24 kwietnia w niedzielę handlową w standardowych godzinach otwarcia - informuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Dino: W okresie przedświątecznym, tj. od 11 do 15 kwietnia, sklepy Dino będą działały w godzinach 6.00-22.30. W Wielką Sobotę 16 kwietnia, sklepy będą czynne od godziny 6.00 do 13.30, a w Święta Wielkanocne (17-18 kwietnia) pozostaną zamknięte.

Wielki Tydzień: Które sklepy wydłużą godziny otwarcia?

Sklepy Intermarché są prowadzone przez niezależnych przedsiębiorców, którzy sami decydują o godzinach otwarć poszczególnych placówek i dostosowują je do lokalnych warunków, również w okresie przedświątecznym. W Niedzielę Palmową, która jest niedzielą handlową, sklepy będą otwarte w godzinach od 8:00 do 19:00, z pewnymi wyjątkami, np. w przypadku sklepów, które działają na terenie galerii handlowych czas otwarcia może być dłuższy.

- Większość sklepów Intermarché pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem otwarta będzie w godzinach 7:00-21:00. W tym zakresie nie przewidujemy „odgórnych" zmian w tygodniu poprzedzającym święta. Takie decyzje mogą podejmować właściciele samodzielnie. Przewidujemy, że w czwartek oraz piątek przed Wielkanocą około 50% sklepów wydłuży godziny otwarcia do 22:00. W Wielką Sobotę, zgodnie z przepisami, handel może odbywać się tylko do 14:00 i do tej godziny będą otwarte nasze sklepy. W Niedzielę oraz Poniedziałek Wielkanocny sklepy będą zamknięte - podaje sieć handlowa.

Stokrotka: – Sklepy Stokrotka w Wielką Sobotę, 16 kwietnia, będą czynne do godziny 13.00. We wszystkie pozostałe dni przedświątecznego okresu będą działały w standardowych godzinach. W Święta Wielkanocne, 17-18 kwietnia, sklepy naszej sieci pozostaną zamknięte – informuje Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

Sklepy Grupy Chorten otworzą się w świąteczną niedzielę

Grupa Chorten. W najbliższą niedzielę handlową przypadającą 10 kwietnia większość placówek partnerskich Grupy Chorten będzie pracować, a godziny działalności uzależnione są od indywidualnej decyzji właścicieli sklepów. W ciągu przedświątecznego tygodnia sklepy Chorten otwarte będą w standardowych godzinach. Wśród naszych kupców nie ma raczej tendencji do wydłużania godzin pracy, klienci z bliskiego sąsiedztwa znają godziny otwarcia i w tym konkretny czasie przychodzą na zakupy. W Wielką Sobotę sklepy działać mogą do godz. 14.00, dlatego większość placówek zamknie się o godz. 13.00 lub 13.30, tak by można było jeszcze przygotować sklep na dwa dni zamknięcia. Jest kilkadziesiąt placówek w kraju, które otworzą się zgodnie z prawem także w świąteczną niedzielę i poniedziałek, dzięki temu, że za lada stanie sam właściciel lub jego rodzina.

Kaufland. Standardowe godziny otwarcia sklepów Kaufland dla klientów od poniedziałku do soboty to 6:00-22:00. W kwietniu przypadają dwie niedziele handlowe (10.04 i 24.04), podczas których nasze markety będą czynne w godzinach 9:00-20:00. Sklepy w województwach podkarpackim i lubelskim niezmiennie pozostają otwarte 7 dni w tygodniu.

- W dniach poprzedzających Wielkanoc (14-15.04) obowiązują wydłużone godziny otwarcia. Sklepy będą czynne dla klientów między 6:00 a 24:00. Wyjątek stanowią placówki w Zielonej Górze, Biłgoraju, Świdniku, Końskich (do 22:00) i Żarach (do 23:00). 16.04 nasze markety będą otwarte do godziny 13:00, a w dniach 17-18.04 pozostaną nieczynne - mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Jak będzie czynna Żabka?

W Wielki Czwartek i Wielki Piątek (14-15 kwietnia) większość sklepów Żabka będzie czynna w standardowych godzinach między 6:00 a 23:00. Zgodnie z Ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w Wielką Sobotę wszystkie sklepy mogą być otwarte do godz. 14:00. Po godz. 14:00 decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach oraz w aplikacji Żappka.

Także na stronie www.zabka.pl będzie można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek.

Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny: - W tych dniach obowiązują takie same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka. Także na stronie www.zabka.pl będzie można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty - informuje sieć.

Wielkanoc 2022: Carrefour nie wydłuża godzin otwarcia

Netto. W dniach 8-9 kwietnia wszystkie sklepy Netto będą otwarte w standardowych godzinach, tj. 6-22. W niedzielę handlową, 10 kwietnia, placówki zapraszają od 8 do 21. W tygodniu poprzedzającym Wielkanoc (11-15 kwietnia) wszystkie sklepy sieci będą otwarte od 6 do 23. Sklepy Netto otwarte będą także w Wielką Sobotę, 16 kwietnia, w godzinach 6-13.

Carrefour. - Na obecną chwilę nie planujemy wydłużania godzin otwarcia naszych sklepów własnych w okresie przedświątecznym. Oznacza to, że do Wielkiego Piątku włącznie wszystkie hiper- i supermarkety własne sieci Carrefour będą działały zgodnie ze zwykłymi godzinami otwarcia. W Wielką Sobotę zaś klienci będą mogli zrobić zakupy do godziny 13.00. W Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny sklepy własne pozostaną zamknięte. Decyzja o otwarciu franczyzowych sklepów Carrefour Express w tym okresie pozostaje w gestii franczyzobiorców - podaje sieć.