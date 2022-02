Wielkanoc już w sklepach! Zakwasy na żur, zajączki, czekolady i… klapki Kubota

Wielkanoc w 2022 roku wypada 17 kwietnia. Mamy więc do tego czasu jeszcze prawie dwa miesiące. Ale na sklepowych półkach już teraz pojawiają się świąteczne produkty.

Autor: AK

Data: 28-02-2022, 14:28

Wielkanocne produkty już pojawiły się w szerokiej dystrybucji w sklepach/ fot. AK

Z badania Barometr Providenta przeprowadzonego w 2021 roku wynikało, że budżet na wydatki wielkanocne Polacy oceniali na 478 zł. Jeszcze rok wcześniej, w 2020 roku, było to 637 zł. Rok temu ok. 37 proc. badanych twierdziło, że Wielkanoc będą obchodzić tradycyjnie i z rodziną. Bardzo wiele osób martwiło się jednak pandemią i pozostało w domach.

W tym roku sytuacja wygląda inaczej, bo koronawirus jest już z nami prawie 3 lata. Dodatkowo sytuacja na Ukrainie zmobilizowała ludzi do większej aktywności. Producenci zdołali już odrobić braki w swojej ofercie a i firmy dystrybucyjne i logistyczne pomyślały o świętach wielkanocnych wcześniej. Ba, oferta non food dostępna jest o wiele wcześniej, bo słabo sprzedawała się w ciągu ostatnich 2 lat a kłopoty z łańcuchem dostaw sprawiły, że zamówienia trafiały do polski nawet z półrocznym opóźnieniem.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zajączki, garnki i klapki Kubota

W ofercie Lidla oprócz wielu wędlin i kiełbas w promocyjnych cenach znalazły się np. flaki wołowe czy kaczka oraz kilogramowa sałatka warzywna marki Dega. Do tego słodycze w promocyjnych cenach i napoje oraz soki.

Z kolei w Pepco pojawiły się już świąteczne, wiosenne ozdoby. Wśród nich np. świąteczne króliki czy sztuczne trawy oraz półmiski w wiosennych kolorach. Oprócz nich w ofercie znajdują się m.in. garnki marki Peter Cook w promocyjnych cenach.

Prawdziwy pośpiech wykazała w tym roku Biedronka, która już teraz sprzedaje żury marki Bon Żur, wielkanocne słodycze, zajączki, naczynia, kwiaty cebulkowe oraz… klapki marki Kubota. Bez wątpienia w sklepach tej sieci można przygotować się do Wielkanocy pod każdym względem.