Wielkanocna drożyzna. Jak i za ile Polacy będą świętować?

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 14-03-2023, 22:18

Inflacja i nadchodzące święta, zakupy i wydatki. Jak poradzą sobie z tym Polacy? Jak mogą na ich potrzeby reagować sieci handlowe?

Zakupy na Wielkanoc są coraz droższe/ fot. Shutterstock

Agata Kinasiewicz: Jak będzie w tym roku wyglądać Wielkanoc Polaków? Będziemy oszczędzać i zmagać się z inflacją, czy jednak na święta odpuścimy z oszczędnościami?

Agnieszka Górnicka, Inquiry: Sezon wielkanocny to oczywiście czas, kiedy robimy większe zakupy niż zwykle. Pojawiają się już informacje, że typowo wielkanocne produkty drożeją, np. jajka. Co zatem dzieje się po stronie konsumentów? Nie jest tajemnicą, że realna siła nabywcza w Polsce spadła. Spadła również konsumpcja gospodarstw domowych liczona w cenach stałych, co oznacza, że nas po prostu nie stać na utrzymanie takiego poziomu życia, jaki mieliśmy wcześniej.