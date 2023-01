Sieć handlowa Lidl chce uruchomić kolejne centrum dystrybucyjne. Ma powstać niedaleko Gietrzwałdu. Okoliczni mieszkańcy rozpoczęli protest. Obszar chroniony, zwiększony hałas, tereny rekreacyjne to niejedyne argumenty przytaczane w sporze.

Lidl buduje olbrzymi magazyn

Sieci handlowe w Polsce stale poszerzają swój zasięg i otwierają kolejne placówki. Powoduje to konieczność budowy nowych magazynów, dzięki którym zmniejszają się koszty logistyki, a tym samym koszty funkcjonowania firm. Dla branży handlowej jest to szczególne ważne w obliczu rosnących cen paliw, pracy, gazu i prądu.

Jedną z takich sieci jest Lidl, który planuje uruchomić kolejne centrum handlowe. Ma ono powstać w okolicy Gietrzwałdu. W ramach inwestycji planowane są m.in. budowa hali magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz miejscami załadowczo-rozładowczymi w części pierwszej przedsięwzięcia o powierzchni ok. 69 500,00 m2. W ramach drugiej części planuje się zwiększenie powierzchni obiektu do ok. 80 500,00 m2.

Okazuje się jednak, że lokalna społeczność nie zgadza się na tak wielką budowlę w miejscu jej zamieszkania. Pod koniec grudnia 2022 roku powstał Komitet Obrony Gietrzwałtu. Jak informują w mediach społecznościowych jego twórcy „w dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia (…) na stronie gminy ujawniono zamiar wydania zgody na budowę potężnego Centrum Dystrybucyjnego Lidl, podobno największego w Europie. To wszystko na działce usytuowanej w granicach Gietrzwałdu”.

Magazyn Lidla. Część lokalnej ludności protestuje

"Na naszych oczach dzieje się historia. Nasza piękna miejscowość z cudownym warmińskim klimatem, panującym tu spokojem oraz pięknym krajobrazem przestaje istnieć w tej formie. Za sprawą nietrafionych oraz z nikim nie konsultowanych decyzji powstają coraz to nowe inwestycje zaburzające harmonię i urok tego miejsca. Już od dłuższego czasu są o tym rozmowy niezadowolonych z tego, co się dzieje mieszkańców, a także osób, którym na sercu leży dobro naszej urokliwej okolicy" – czytamy na stronach Komitet Obrony Gietrzwałtu.

Lokalni mieszkańcy informują w mediach społecznościowych, że olbrzymi magazyn Lidla powstaje na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki. Ponadto realizacja inwestycji przyczyni się do wzmożenia ruchu na trasie S16. Będzie to generowało jeszcze większy hałas, który dotrze do położonych nad pobliskim jeziorem miejsc wypoczynkowych. Tym samym, jak argumentują przeciwnicy budowy magazynu, obniży to jakość życia mieszkańców Gietrzwałdu oraz zmniejszy walory turystyczne tych okolic. Protestujący od początku stycznia 2023 roku zbierają podpisy pod petycją przeciwko budowie magazynu Lidla.

Wójt gminy Gietrzwałd: Lidl zapewnia nowe miejsca pracy i wpływy do budżetu gminy

Jan Kasprowicz, wójt gminy Gietrzwałd potwierdza, że wpłynęła do niego petycja od osób, które są przeciwne budowie centrum dystrybucyjnego.

— Zawsze znajdzie się ktoś przeciwny nowym inwestycjom, kto może powiedzieć, że rzepak ładnie wygląda i pachnie na wiosnę. Owszem, mi też się to podoba, ale wiele miejscowości kiedyś inaczej wyglądało, podobnie Gietrzwałd — tłumaczy wójt w rozmowie z Gazetą Olsztyńską.

Jak podaje serwis se.pl, wójt Gietrzwałdu finalizuje rozmowy dotyczące budowy centrum dystrybucyjnego Lidla. Sieć handlowa starała się o to od czterech lat. Wójt argumentuje, że dzięki magazynowi powstaną nowe miejsca pracy dla 250 osób. Inwestycja ta przyniesie również dodatkowe wpływy do budżetu gminy.

Jan Kasprowicz informuje, że przedwstępna umowa przewiduje kupno ziemi przez Lidla w czasie, gdy zostanie wydane pozwolenie na budowę. Może to być pod koniec lutego lub później, bo jak tłumaczy wójt, protesty okolicznych mieszkańców mogą wpłynąć na opóźnienie tej transakcji.

Protesty przeciw fermie drobiu

Protest części mieszkańców Gietrzwałtu nie jest czymś wyjątkowym. Miejscowa ludność nie raz wyrażała swój sprzeciw wobec planów budowy innych obiektów - na przykład dużej fermy drobiu na Lubelszczyźnie.

Wipasz S.A., potentat na rynku drobiu, chciał, aby na należącej do miejscowego rolnika działce w miejscowości Żeszczynka w gminie Sosnówka w powiecie bialskim powstała duża ferma drobiu. Każdy kurnik miał mieć 3 tys. mkw. powierzchni i pomieści maksymalnie 74 tysiące brojlerów. W sumie w 16 budynkach mogłoby przebywać 1 milion 184 tysiące sztuk drobiu.

Mieszkańcy Żeszczynki nie chcieli fermy Wipaszu. Argumentowali, że nowa inwestycja obniży wartość ich nieruchomości i spowoduje uciążliwości zapachowe. Wójt gminy Sosnówka zapowiedział zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. – Chcemy zapisać zakaz tego typu inwestycji na terenie całej gminy – zapowiada wójt.

