Najwięksi przedstawiciele branży FMCG, w tym firm handlowych, pojawią się już na początku listopada na Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Kogo dokładnie można się spodziewać i dla kogo rezerwować czas? Podpowiadamy.

Wszystkich przedstawicieli i szefów firm spotkać będzie można już 7 i 8 listopada/ fot. PTWP

Już od 7 listopada w Warszawie czeka nas spotkanie przedstawicieli branży handlowej, HoReCa i producentów. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu - zarówno online, jak i offline. Aby wziąć w nim udział wystarczy się zarejestrować. Kto będzie z nami?

Adam Manikowski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający, Żabka Polska

7 listopada 2022, godz. 9.00-11.00

Inauguracja forum

Tematy:

• Scenariusze dla polskiej branży spożywczej na czas zawirowań geopolitycznych

• Rynkowe konsekwencje drożejących surowców i wojny po sąsiedzku

• Zielony Ład, zmiany proklimatyczne, zrównoważone strategie

• Przetasowania trendów biznesowych i konsumenckich: czyli rozwój w cieniu inflacji

• Kryzys to nie tylko wyzwania, ale także możliwości

Jan Kisielewski, Head of Foresight, Żabka Polska

8 listopada 2022, godz. 13.30-15.00

HoReCa TrendsTalks. HoReCa przyszłości

Jakub Emanuel Malec, Food Waste Manager, Żabka Group

8 listopada 2022,

Food waste w Horeca. Nowe technologie w obliczaniu Food managemant

Michał Krowiński, współzałożyciel, LISEK.APP

8 listopada 2022, godz. 11.30-13.00

Piotr Lubiewa-Wieleżyński, Sales Development Director, Carrefour Polska

Będą z nami także: Jacek Palec, prezes zarządu, Frisco.pl, Tomasz Chróstny, prezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sławomir Leszczyński, członek zarządu, dyrektor pionu handlowego, Makro Cash And Carry Polska SA i wiee innych osób znanych z rynku handlowego, spożywczego i HoReCa.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu już po raz 15.!

Jubileuszowa edycja Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Zapraszamy do rejestracji na Forum Rynku Spożywczego i Handlu, które odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Sheraton Grand Warsaw. Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność



Dlaczego warto zarejestrować się na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022?

● Networking. W jednym miejscu spotkają się: najważniejsi w kraju przedstawiciele i liderzy branży, inwestorzy, eksperci oraz przedstawiciele władz samorządowych. Od Ciebie zależy, jak wykorzystasz nowe kontakty.

● Najgorętsze tematy w branży: nowy handlowy ład | żywność i opakowania bez śladu | fabryka 4.0 | zarządzanie FMCG | ESG w branży spożywczej i handlu | foodtech, retailtech i e-commerce | trendy dla sektora HoReCa.

● Forum to 2 intensywne dni wypełnione dyskusjami o aktualnych wyzwaniach branży, najnowszych trendach w sprzedaży, szansa dzielenia się wiedzą oraz rozwiązaniami wdrożonymi w polskich realiach.

● Wiedza i inspiracje. Szansa na uzyskanie konstruktywnych wniosków, diagnoz dotyczących kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

● Udział w wieczornej gali wręczenia Nagród Food&Retail Award oraz certyfikatów Dobry Produkt przyznanych w drodze plebiscytu.

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami PortalSpozywczy.pl, DlaHandlu.pl oraz HoReCaTrends.pl.