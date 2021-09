Wildberries rozszerza działalność na kolejne państwa

Wildberries, sklep internetowy wywodzący się z Rosji, wchodzi do Niemiec, Włoch, Francji i Hiszpanii, Mołdawii oraz na Litwę, Łotwę i do Estonii. W sumie e-sklep działa na 18 rynkach.







Wildberries rozszerza działalność na kolejne państwa /fot. Unspash

Klienci mogą zamawiać towary z dostawą na stronie de.wildberries.eu, a także za pomocą aplikacji mobilnej na iOS. Strona internetowa i aplikacje są dostępne w języku niemieckim, włoskim, francuskim hiszpańskim, angielskim i rosyjskim,

Wildberries oferuje swoim klientom 10 milionów towarów od 50 tysięcy marek: odzież damską, męską i dziecięcą, obuwie i akcesoria, kosmetyki, zabawki, elektronikę, książki i artykuły papiernicze, artykuły sportowe, produkty do domów.

Dostawa przy pomocy partnerów logistycznych

Dostawa towaru będzie realizowana przy pomocy partnerów logistycznych. Klienci sklepu internetowego w Niemczech będą mogli odebrać swoje zamówienia w 40 000 partnerskich lokalizacjach lub kurierem do domu. We Francji w 2500 punktów, w Hiszpanii w 1900 punktów, a we Włoszech tylko w dostawie, zaś w Mołdawii w 1200 punktów i dostawie. W Estonii działa 270 punktów odbioru, 210 na Łotwie i 300 na Litwie oraz dostawa do domu.

W 2019 roku Wildberries uruchomiło sprzedaż w 4 krajach: Polsce, Słowacji, na Ukrainie i w Izraelu. W 2020 w USA, Włoszech, Francji i Niemczech.

