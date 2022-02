Wina na Walentynki w ofercie Makro Polska

„Okazje do zakochania” to oferta sieci Makro Polska na tegoroczne święto zakochanych. Oprócz słodkości, pluszaków i walentynkowych gadżetów warto zwrócić uwagę na interesujące propozycje win, które mogą stanowić udane dopełnienie romantycznej kolacji.

Data: 11-02-2022

W pierwszej kolejności uwagę zwraca hiszpańskie wino La Sastreria, a zwłaszcza nietypowy wzór etykiet – wzorzyste motywy kwiatowe, a na nich maszyna do szycia. To nawiązanie do historii przodków rodziny obecnych producentów wina, którzy byli krawcami – a wzorzyste etykiety są nawiązaniem do barwnych hiszpańskich materiałów i porywającego tańca Flamenco. Natomiast w maszynie do szycia nie znajdziemy tradycyjnej igły, tylko przekornie trzpień od trybuszona – to oczywiste nawiązanie do przenikania się tradycji rodzinnych. Różowa wersja tego wina powstała z odmiany winogron Garacha Tinta i charakteryzuje się intensywnym różowym kolorem, wspaniałym owocowym bukietem, w którym znajdziemy maliny, truskawki czy wiśnie oraz delikatny, lekko wytrawny smak, który wspaniale skomponuje się z sałatkami, owocami morza czy drobiem. Z tej linii znajdziemy również wino białe i czerwone w równie imponujących etykietach.

Inną butelką, która przyciąga wzrok jest włoskie różowe wino od znanego producenta Freixenet. Piękna kryształowa butelka z różową zawartością to dekoracja sama w sobie. Wino pochodzi z regionu Veneto we Włoszech i posiada delikatny jasnoróżowy kolor, subtelny aromat owoców i przyjemny, lekki smak. Idealnie sprawdzi się jako towarzysz lekkich przekąsek lub pikantnej kuchni azjatyckiej. Wino posiada także europejski certyfikat dla wegan, co może być kluczowym czynnikiem przy wyborze.

Kolejne dwa różowe wina to ukłon, z jednej strony w zdecydowanie wytrawne, o ciekawej strukturze i wyrazistej kwasowości, dzięki czemu idealnie będzie towarzyszyło większości potraw. Tym winem jest hiszpańskie Torres Esmeralda Rose z Katalonii. Z drugiej strony mamy francuskie wino znad rzeki Loara w wersji półsłodkiej, czyli Laurent Rose d’Anjou. To wino będzie świetnym dopełnieniem całości kolacji, a zwłaszcza jej końcowego etapu, czyli deseru, którym może być np. puchar lodów z truskawkami, słodka beza czy sałatka owocowa.

Na koniec warto zwrócić uwagę na dość nietypową propozycję, jaką jest włoskie wino z nutą czekolady Rosso Nobile al Cioccalata. Dzięki temu nieoczywistemu połączeniu aromatów i smaków mamy czerwone deserowe wino o intensywnych nutach dojrzałych owoców jak wiśnia, czarna czereśnia, przyjemną nutą czekolady i słodkiej wanilii w tle. Dzięki umiarkowanej słodyczy bardzo dobrze sprawdza się jako dodatek do ciast, deserów, a także do picia solo.