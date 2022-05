Winiarska podróż po Świecie z Montevideo Wine Express

Wsiądź do pociągu i wyrusz z nami w winiarską podróż. Poznaj tajniki upraw winorośli w różnych zakątkach świata i wygraj prenumeratę wina do końca roku!

Autor: Artykuł promocyjny firmy TiM S.A.

Data: 17-05-2022, 13:29

Wino na polskim rynku staje się coraz bardziej popularne. Chętnie sięgamy po nie na wszelkiego rodzaju spotkaniach towarzyskich, rodzinnych, wybieramy jako prezent, a także degustujemy podczas obiadu czy też kolacji. Polacy coraz częściej podróżują na południe Europy, gdzie kultura związana z winem jest bardzo głęboko zakorzeniona, odkrywają nowe smaki, których po powrocie szukają na półkach sklepowych. Zaczynają interesować się tematem wina, a po wiedze o nim często sięgają czytając blogi, uczestnicząc w licznych dyskusjach i szkoleniach.

Wino to historia, pasja i radość którą możemy się dzielić. W myśl tej idei, jako firma TiM S.A. pragniemy spełniać potrzeby rynku, kreować trendy, wyznaczać kierunki, opierając się na wiedzy i doświadczeniu. Chcąc przybliżyć naszym klientom ten niezwykle ciekawy ,,Świat Wina” przygotowaliśmy specjalny konkurs ,,Montevideo Wine Express” w którym można wygrać prenumeratę win z całego świata!

Montevideo Wine Express ma już za sobą 5 stacji, w 5 krajach na 3 kontynentach. Swoją trasę rozpoczął w Urugwaju, z którego pochodzi tytułowe wino „Montevideo”, następnie odwiedził Chile, Argentynę i USA. W tym miesiącu pociąg zatrzymał się w słonecznej stolicy nastrojowego tańca Fado - Portugalii.

Jeśli więc chcesz poszerzyć swoją wino-wiedzę i otrzymywać 3 wina miesięcznie, za każdym razem z innego kraju do końca 2022 wsiądź do naszego magicznego ekspresu, następnie odpowiedz na pytanie konkursowe na naszym profilu facebookowym Montevideo Wine Express_Konkurs i wyrusz z nami w niezwykłą podróż dookoła świata.

Nasz pociąg co miesiąc zatrzymuje się na nowej stacji im wcześniej do nas dołączysz– tym więcej wina otrzymasz!

O Winie Montevideo słów kilka…

Historia winnicy, w której produkowane jest wino „Montevideo” rozpoczęła się w 1904 roku, kiedy to Carlos Domingo Traversa przybył z rodzicami do Urugwaju. Pierwsze plantacje winogron były niewielkie. Przełomowy jednak okazał się rok 1956 kiedy to rodzina Traversa postanowiła założyć winiarnię, która przez ponad 60 lat rozrosła się do 300 ha. Obecnie uprawia się tam głównie szczepy takie jak: Tannat, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay i Sauvignon Blanc z których rocznie pozyskuje się ponad milion litrów wina.

Linia Montevideo składa się z dwóch pozycji.

Białego, świeżego wina powstałego z gron szczepów Chardonnay oraz Viognier, które jest bardzo aromatyczne, z wyczuwalnymi nutami owoców moreli i melona oraz dzięki szczepowi Viognier okraszone także nutami kwiatowymi.

Druga pozycja z linii Montevideo, to pełne, dobrze zbudowane, czerwone wino z tanicznym finiszem, które powstało z gron szczepów Tannat i Merlot. Charakteryzuje się owocowym bukietem z nutą czarnego pieprzu. Idealnie komponuje się z czerwonym mięsem, dojrzałymi serami i daniami na bazie makaronu.

Oba wina produkowane są z największą precyzją i dbałością o każdy szczegół. Doskonale sprawdzą się jako dodatek do dań podczas spotkań w gronie najbliższych.

