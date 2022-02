Wino na Walentynki: znana sieć ze specjalną ofertą

Sieć Lidl Polska przygotowała specjalny wybór walentynkowych propozycji. Oferta jest dostępna we wszystkich stacjonarnych sklepach Lidla od 7 do 19 lutego lub do wyczerpania zapasów.

Autor: oprac. Olimpia Wolf

Data: 13-02-2022, 10:25

Wino na Walentynki: popularna sieć ze specjalną ofertą, fot. shutterstock

Wino na Walentynki

Wino od wieków ma znaczenie symboliczne oraz towarzyszy licznym istotnym okazjom. Jedną z nich jest święto zakochanych. We wszystkich sklepach sieci Lidl klienci znajdą szeroki wybór produktów, w tym ofertę specjalnie dedykowaną Walentynkom.

Klasyczną propozycją jest czerwone, wytrawne wino „Signos” Red Blend (cena promocyjna 19,99 zł/0,75 I/1 but.). To młode, argentyńskie wino cechuje się owocowym bukietem i delikatnym smakiem. Jego właściwości smakowe skłaniają do zestawień z potrawami na bazie wieprzowiny lub kaczki. Wino pasuje również do hamburgerów oraz makaronu z sosem bolońskim.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wino w Lidlu: Etykieta z sercem

Najbardziej walentynkową propozycję stanowi z kolei Spätburgunder Rosé (cena promocyjna 14,99 zł/0,75 I/1 but.), które można łatwo zidentyfikować na półce, ponieważ ma etykietę z sercem. To różowe półwytrawne wino z niemieckiego regionu Nahe, najlepiej smakuje schłodzone, podawane w temperaturze 8-10oC. Należy je serwować z sałatkami, warzywami, drobiem, pizzą lub deserami.

Najbardziej zaskakującą walentynkową propozycję stanowi Today my name is Queen** (cena z kuponem w aplikacji Lidl Plus 34,99 zł/0,75 I/1 but.). To czerwone, musujące, półsłodkie wino, o delikatnym, owocowym stylu najlepiej smakuje serwowane w temperaturze 10-12oC. Sommelier poleca łączyć je z kaczką lub z deserami. Wino wyróżnia się również efektowną butelką w metalicznym, złotym kolorze.



Warto także zwrócić uwagę na wybór sommeliera – czerwone, wytrawne Chianti Riserva, Corte Alle Mura (cena promocyjna 19,99 zł/0,75 I/1 but.). Chianti to wino o chronionej nazwie pochodzenia. Produkowane jest w wyznaczonej strefie pomiędzy Sieną a Florencją oraz częściowo w prowincjach Prato, Arezzo, Pistoia i Piza. Chianti cechuje się wyraźną kwasowością, umiarkowanie cierpkimi garbnikami oraz aromatami wiśni i ciemnej śliwki.

Oferta win jest dostępna we wszystkich stacjonarnych sklepach Lidla od poniedziałku, 7.02 do soboty, 19.02 lub do wyczerpania zapasów.