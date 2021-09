Wirtualny coach zakupowy w Aldi

Waldi to wirtualny osobisty coach zakupowy, przewodnik, który wprowadzi klientów do sklepów Aldi.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 08-09-2021, 10:26

Wirtualny coach zakupowy w Aldi. Grafika: materiały prasowe

Aldi z osobistym coachem zakupowym

Aldi powołuje do życia postać WALDIEGO - doradcę, bohatera marki, będącego ucieleśnieniem jej wizerunku. Trójwymiarowa postać Waldiego będzie wspomagała zespół moderacji na profilu sieci na Facebooku. Wzmocni spójny i utrzymany w żartobliwym tonie przekaz zarówno wokół produktów, jak i samej marki.

Waldi to osobisty coach zakupowy, przewodnik, który wprowadzi klientów do sklepów sieci. Waldi "zawsze wie", co słychać w Aldi i dzieli się z fanami poradami dotyczącymi zakupowego stylu życia. Bohater ma przede wszystkim ocieplić narrację dyskontu i skrócić dystans między sklepem a klientem. Na potrzeby komunikacji stworzono profil facebookowy Waldiego umożliwiający powołanie do życia awatara, jednak cała komunikacja odbywać się będzie na głównym profilu sieci handlowej.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Naszym celem jest budowanie bliskich relacji klientów z Aldi, umożliwienie wejścia w interakcję, która skraca dystans i pokazuje „ludzką twarz” sieci. Waldi jest nośnikiem wartości i cech naszej marki, dzięki niemu będziemy mieli szansę stworzyć oryginalną komunikację, opowiedzieć klientom zarówno o produktach jak i o samej marce – mówi Agnieszka Barańska Dyrektor Marketingu i Komunikacji.

Aldi stawia na brand hero

– Wielu markom przy pomocy brand hero udało się stworzyć unikatowy kontent nacechowany pozytywnym emocjonalnym przekazem. Wierzymy, że klienci pokochają także naszego Waldiego. Na tym etapie będzie on obecny na profilu facebookowym. Nie wykluczamy jednak dalszego rozwoju tej postaci – dodaje Barańska.

Tajemniczy Brand Hero najchętniej będzie angażował się w dyskusje dotyczące tematów zero waste, produktów, ciekawostek, cen, jakości, promocji i oszczędzania podczas zakupów w Aldi. Będzie również wchodził w bezpośredni kontakt z innym komentującymi. Wzmocnieniem ekspresji jego przekazu w social mediach są specjalnie stworzone „naklejki”, prezentujące różne emocje.

Naklejki pozwalają na wyraźniejsze zaznaczenie obecności postaci Waldiego na profilu sieci, z utrwalaniem jego wizerunku w świadomości odbiorcy. Waldiego można spotkać także pod postami kontrahentów i klientów, w których profil Aldi Polska został oznaczony.

Waldi teaserowo pojawił się w świecie Aldi w połowie sierpnia. Oficjalne uruchomienie jego profilu oraz start komunikacji ruszył z początkiem września. Za opracowanie koncepcji postaci odpowiada Agencja Nie Do Ogarnięcia. Modeling i animację postaci stworzył Adam Lapko.