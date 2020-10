Wirus zmienia charakter pracy w handlu

Sytuacja epidemiologiczna, z jaką borykamy się od kilku miesięcy, mocno wpłynęła na sektor handlu. Jesteśmy po pierwszej i w trakcie drugiej fali pandemii, co skutkuje kolejnymi obostrzeniami wprowadzanymi przez rząd. Już teraz część sieci znacznie zmniejszyła swoje powierzchnie handlowe, a niektóre sklepy zostały zamknięte. Sprzedaż z rynku tradycyjnego przenosi się do internetu, a to niesie za sobą konsekwencje i zmiany na rynku pracy.