Chłodna i deszczowa końcówka roku sprzyja częstszym przeziębieniom. By skutecznie się przed nimi chronić warto sięgnąć po produkty wzmacniające odporność. Spory wybór znajdziemy na półkach popularnej sieci przydomowych marketów.

Jesienią klienci Żabki mogą kupić skondensowane, witaminowe shoty/Fot. Żabka Polska

Owoce pełne witamin. Dietetyk radzi co kupować jesienią

Długie jesienne wieczory chętnie spędzamy na wygodnej kanapie popijając rozgrzewającą herbatę i śledząc losy bohaterów ulubionego serialu lub pochłaniając kolejny rozdział pasjonującej książki. Nic dziwnego, że to dla wielu osób ulubiona forma aktywności, bo ta chłodna i deszczowa pora roku to czas, w którym jesteśmy bardziej narażeni na infekcje. By się przed nią uchronić warto w trakcie robienia codziennych zakupów sięgać po produkty, które wzmocnią naszą odporność.

Warto postawić np. na imbir i cytrusy, a najlepiej połączyć te składniki i w prosty sposób przygotować witaminowe shoty. Korzeń imbiru musimy drobno zetrzeć na tarce, połączyć z niewielką ilością wody oraz soku wyciśniętego z owoców cytrusowych, np. cytryny lub pomarańczy. Trzeba pamiętać o tym, że taki napój musi być mocno skoncentrowany, by spełnił swoje zadanie i wsparł nasz układ immunologiczny. Do jesiennego shota można dodatkowo wsypać szczyptę kurkumy, która zawiera kurkuminę, czyli związek łagodzący stany zapalne i wzmacniający naszą naturalną odporność – sugeruje Adam Pinocy, dietetyk z z Alibi Studio w Katowicach.

Gotowe shoty dla zabieganych? Co znajdziemy na półkach Żabki

Osoby zapracowane i zabiegane, które rzadko zaglądają do kuchni, mogą sięgnąć po gotowe produkty tego typu. O skompletowanie różnorodnej oferty wzmacniających, funkcjonalnych shotów zadbała sieć Żabki. Na pólkach popularnych marketów znaleźć można premierowe pozycje przygotowane specjalnie na jesienny czas z serii S!, np. Moc Imbiru (zawierający 30 % soku z tej rośliny), Witalność ( z miodem i cytryną), Moc Witaminy C ( z dodatkiem aceroli) czy Moc Imbiru i Kurkumy. Te skoncentrowane soki owocowe są wytwarzane przy zastosowaniu innowacyjnej technologii HPP (ang. high pressure processing). Ta metoda bazująca na wykorzystaniu wysokiego ciśnienia w niskiej temperaturze pozwala naturalnym składnikom zachować świeżość, jakość i wartości odżywcze na dłużej.

Rozgrzewające dania na pluchę. Stawiacie na grzyby czy dynię?

Co jeszcze znajdą na półkach Żabki klienci wybierający się na jesienne zakupy? O tej porze roku w asortymencie pojawiają się propozycje gotowych dań przygotowanych w oparciu o sezonowe składniki, np. risotta z dynią lub grzybami marki Szamamm, fasolka po bretońsku z wędzonym tofu, gulasz warzywny z czerwonym winem od Plant Hunter czy Burger Kimchi z wołowiną.

12017384-zabka-packshot-risotto-z-grzybami-kurcz-i-cuk-350g-mw.png

Koncern wypuścił także nową linię zup w butelkach przygotowanych w wersji „on to go” czy tradycyjny rosół z makaronem. Fani kulinarnych eksperymentów i oryginalnych smaków mogą zdecydować się na sałatkę z serii Dobra Karma z makaronem noodle, kurczakiem i warzywami w stylu azjatyckim z sosem teriyaki oraz hummus w stylu orientalnym z rozgrzewającym curry.

