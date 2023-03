Brytyjczycy, którzy już odczuwają największy wzrost cen żywności od 1977 roku, być może będą musieli przyzwyczaić się do niedoborów świeżych warzyw, ponieważ gwałtownie rosnące koszty i nieprzewidywalna pogoda uderzyły w krajową produkcję. Problemy mogą się pojawić także w innych kategoriach rynku spożywczego.

Istnieje realne ryzyko, że puste półki w brytyjskich supermarketach mogą stać się bardziej powszechne; fot. unsplash.com

Brytyjczycy zmagają się z rekordową inflacją żywności; takich poziomów nie notowano od prawie 50 lat

Krajowa produkcja warzyw jest pod presją. - Istnieje granica tego, jak długo hodowcy mogą produkować rzeczy ze stratą – powiedział Jack Ward, dyrektor generalny British Growers Association.

W lutym i w marcu wystąpiły niedobory warzyw sałatkowych w sieciach handlowych. - Istnieje realne ryzyko, że puste półki mogą stać się bardziej powszechne – powiedziała Minette Batters, prezes National Farmers Union.



Wielka Brytania: Inflacja cen żywności najwyższa od prawie 50 lat

Dane wskazują, że w styczniu 2023 r. Wielka Brytania zaimportowała 266 273 ton warzyw – najmniejszą ilość w jakimkolwiek styczniu od 2010 r., kiedy populacja była o około 7% mniejsza niż obecnie. Co więcej, oczekuje się, że brytyjska produkcja składników sałatek osiągnie w tym roku rekordowo niski poziom, ponieważ kosztowna energia zniechęca producentów do upraw w szklarniach - podaje Reuters.

Trudne warunki pomogły pchnąć brytyjską inflację cen żywności do poziomów niewidzianych od prawie 50 lat.

Dane branżowe od Kantar pokazały, że inflacja cen artykułów spożywczych w Wielkiej Brytanii osiągnęła rekordowy poziom 17,5% w ciągu czterech tygodni do 19 marca.

Wielu sprzedawców żywności w Wielkiej Brytanii kupuje mniej, wiedząc, że ich klienci nie mogą sobie pozwolić na tak duże wydatki, co przy okazji odbija się na ich zyskach.

Jak długo można produkować ze stratą?

Jack Ward, dyrektor generalny British Growers Association, powiedział w rozmowie z Reuters, że przyszłość brytyjskich producentów świeżej żywności stoi pod znakiem zapytania.

- Istnieje granica tego, jak długo hodowcy mogą produkować rzeczy ze stratą – powiedział.

Plantatorzy, związki zawodowe rolników i właściciele sklepów ostrzegają przed dalszymi niedoborami warzyw (pory, kalafiory i marchew, z powodu letniej suszy i zimowych przymrozków).

Ostrzeżenia pojawiły się po tym, jak supermarkety zostały zmuszone do racjonowania sprzedaży jaj pod koniec zeszłego roku.

Plantatorzy jabłek i gruszek również powiedzieli, że nie sadzi się wystarczającej liczby drzew, aby utrzymać sady.

Podczas gdy rząd i supermarkety twierdzą, że są pewne dostaw, kryzys sałatkowy rzucił światło na niepewny stan brytyjskiego przemysłu świeżych produktów.

Rolnicy ograniczają produkcję owoców i warzyw

Lee Stiles, sekretarz stowarzyszenia Lea Valley Growers Association, którego członkowie produkują około 3/4 brytyjskich ogórków i papryki, powiedział dla Reuters, że widać gwałtowne ograniczenie upraw, a 10% członków zaprzestało handlu w zeszłym roku.

- Istnieje realne ryzyko, że puste półki mogą stać się bardziej powszechne – powiedziała Minette Batters, prezes National Farmers Union.

Związek, który spodziewa się, że brytyjska produkcja warzyw sałatkowych w 2023 r. osiągnie najniższy poziom od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1985 r., od miesięcy ostrzegał przed niebezpieczeństwem wykluczenia ogrodnictwa z rządowego programu, który zapewnia pomoc firmom borykającym się z rosnącymi kosztami energii.

Jack Ward powiedział, że marże na świeżych produktach tradycyjnie wynosiły około 1-2%, ale w tym roku stały się ujemne z powodu wysokich kosztów energii, paliwa i pracy - pisze Reuters.

Jak uniknąć pustych półek?

W przypadku wielu detalistów możliwość uniknięcia niedoborów będzie zależała od tego, jak sobie poradzą w pozyskiwaniu produktów za granicą.

- Może to komplikować praktyka brytyjskich supermarketów ustalania cen na cały sezon, podczas gdy sieci handlowe działające w Unii Europejskiej są bardziej elastyczne, powiedział agencji Reuters jeden z hodowców, który również importuje i pakuje towary.

"Supermarkety są przekonane o odporności łańcuchów dostaw żywności"

Brexit również odegrał pewną rolę, a zwiększona ilość formalności zniechęca kierowców do podróży do Wielkiej Brytanii, co może również wyjaśniać, dlaczego półki supermarketów w Europie kontynentalnej są ogólnie dobrze zaopatrzone.

Andrew Opie, dyrektor ds. żywności i zrównoważonego rozwoju w British Retail Consortium, które reprezentuje głównych sprzedawców detalicznych żywności, powiedział w rozmowie z Reuters, że supermarkety są przekonane o odporności łańcuchów dostaw żywności, zwłaszcza w obliczu zbliżającego się sezonu wegetacyjnego w Wielkiej Brytanii.

Ale mniejsi detaliści są pod presją. Engin Ozcelik, były kupiec przemysłowy, który obecnie prowadzi sklep spożywczy w północnym Londynie i jest konsultantem dla innych, powiedział, że kupują mniej produktów po tym, jak pomidory zamiast typowej ceny 7 funtów (8,59 USD) za opakowanie do kosztują 25 funtów.

Powiedział, że kupujący, którzy kiedyś ograniczali wydatki w ostatnim tygodniu przed wypłatą, teraz ograniczają wydatki do połowy miesiąca - pisze Reuters.

