Właściciel Biedronki: 5 mln euro na pomoc dla Ukrainy, wszyscy jesteśmy z Polakami

Grupa Jerónimo Martins przekazała w czwartek, że niezwłocznie przekaże 5 milionów euro, czyli około 24 milionów złotych, na rzecz organizacji pomocowych.

Autor: AK

Data: 03-03-2022, 14:25

Jeronimo Martins przekaże 5 mnl euro na pomoc Ukrainie/ fot. Shutterstock

Ta darowizna pieniężna zostanie przekazana łącznie 5 organizacjom, które już aktywnie działają, by ratować ludność w Ukrainie, a także wspierają uchodźców po bezpiecznej stronie granicy. W jej ramach Grupa Jerónimo Martins przekaże:

1 mln euro dla Caritas Polska,

1 mln euro dla Polskiego Czerwonego Krzyża,

1 mln euro dla Polskiej Akcji Humanitarnej,

1 mln euro dla Polskiej Misji Medycznej,

1 mln euro dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Ten wkład finansowy to kolejny po zadeklarowanej już 28 lutego przez Biedronkę - największą markę należąca do Jerónimo Martins - oraz Fundację Biedronki pomocy na kwotę 10 mln zł. W jej ramach sieć Biedronka oraz Fundacja Biedronki przekazują pomoc uchodźcom w postaci żywności i innych produktów pierwszej potrzeby we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami publicznymi działającymi w obszarach przygranicznych.

- Wszyscy w Grupie Jerónimo Martins jesteśmy razem z Polakami w ich godnym podziwu wspólnym wysiłku pomocy niesionej Ukraińcom w czasach głębokiego kryzysu humanitarnego. Ze szczególnym uznaniem podkreślam mobilizację naszych koleżanek i kolegów z Biedronki, którzy od samego początku są na pierwszej linii wsparcia dla organizacji działających w terenie - powiedział Pedro Soares dos Santos, prezes Grupy Jerónimo Martins

Również główne marki Jerónimo Martins w Portugalii - Pingo Doce i Recheio - zgłosiły chęć udziału we wspólnym wysiłku na rzecz przyjęcia i integracji ukraińskich uchodźców w Portugalii. Obie firmy są gotowe do wniesienia wkładu w postaci darowizn produktów żywnościowych i nieżywnościowych, a także do rozwijania kolejnych sposobów współpracy z instytucjami i władzami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi, by nieść pomoc ludziom w potrzebie.