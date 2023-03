Grupa Jeronimo Martins, która jest właścicielem sieci Biedronka, miała w IV kwartale 2022 roku 171 mln euro zysku netto jednostki dominującej, o 23,3 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie.

Jeronimo Martins podała wyniki finansowe; fot. shutterstock.com

Biedronka - wyniki finansowe po IV kwartale 2022 r.

Przychody wzrosły w tym okresie o 23 proc. do 6,99 mld euro. EBITDA spółki wyniosła 506 mln euro, co oznacza wzrost o 14,8 proc. rdr.

Biedronka - wzrost zysku w 2022 roku

W całym 2022 roku EBITDA grupy wzrosła o 17 proc. rok do roku do 1,85 mld euro przy przychodach na poziomie 25,39 mld euro (wzrost o 21,5 proc.). Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 590 mln euro (wzrost o 27,5 proc.).



Rada dyrektorów Jeronimo Martins proponuje, by na dywidendę trafiło 0,55 euro na akcję.

