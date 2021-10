Właściciel Biedronki zrobi wszystko, by ograniczać wpływ presji kosztowej

Jeronimo Martins ocenia, że Biedronka będzie się starać ograniczyć wpływ presji kosztowej w przyszłym roku - poinformowali przedstawiciele grupy podczas telekonferencji.

Data: 28-10-2021, 12:46

"Jeśli inflacja nie będzie bardzo wysoka, Biedronka będzie w stanie korzystać na tej sytuacji i zrobi wszystko, by ograniczać wpływ presji kosztowej. Takie mamy oczekiwania na przyszły rok" - powiedziała podczas czwartkowej telekonferencji Ana Luisa Virginia, dyrektor finansowa Jeronimo Martins.



Wskazała, że widać w Polsce wyraźny wzrost kosztów m.in. energii, żywności, materiałów. Rosną wynagrodzenia, w tym płaca minimalna. Pytana czy marża Biedronki w 2022 roku może być płaska rdr, odpowiedziała: "Będziemy nad tym pracować. Nie zagwarantuję tego, ale to nadal możliwe". Wskazała, że głównym czynnikiem ograniczenia wpływu podatku handlowego jest wzrost sprzedaży i dźwigni operacyjnej.



"Tego nie da się zrobić bez ogromnej pracy zespołu. Potrzeba innowacyjnego podejścia do asortymentu, czy promocji. (...) Przygotowujemy się do funkcjonowania przy większej presji kosztowej, ale nie zapominając o potrzebie koncentrowania się na konsumencie i naszej ofercie" - powiedziała Ana Luisa Virginia.

Biedronka z mocnymi wynikami sprzedaży LFL

Po 9 miesiącach 2021 roku marża EBITDA w Biedronce wynosi 9,1 proc. wobec 9,2 proc. przed rokiem. Spółka podała, że mocne wyniki sprzedaży LFL, skuteczne zarządzanie marżami i efektywność operacyjna pozwoliły Biedronce złagodzić wpływ podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzonego w styczniu 2021 r.



Przychody sieci Biedronka wzrosły po trzech kwartałach w krajowej walucie o 10,3 proc. rdr do 10,6 mld euro, a w III kwartale wzrosły o 11,2 proc. do 3,6 mld euro. Sprzedaż LFL wzrosła narastająco o 7,8 proc. i wzrosła o 8,1 proc. w samym trzecim kwartale. EBITDA Biedronki wzrosła po trzech kwartałach o 6,4 proc. do 972 mln euro.



Jak poinformowała dyrektor, udziały sieci w polskim rynku wzrosły o 1,6 pkt. proc. do ok. 27 proc. Poinformowała również, że około jedna trzecia Biedronek jest otwarta w niedziele.



Grupa Jeronimo Martins podtrzymuje prognozy na 2021 rok publikowane na początku roku. Obniża jednak plan tegorocznych nakładów inwestycyjnych do 650 mln euro z 700 mln euro, z czego ok. 60 proc. ma dotyczyć Biedronki. Plan zakłada m.in. otwarcie w tym roku ok. 100 nowych sklepów Biedronka netto i modernizację ok. 300 placówek. Na koniec września 2021 roku sieć Biedronka liczyła 3.174 sklepów wobec 3.047 rok wcześniej.