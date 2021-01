Właściciel Circle K chce przejąć francuskiego Carrefoura

Alimentation Couche-Tard Inc., kanadyjski gigant na rynku sklepów wielobranżowych i właściciel sieci Circle K, bada możliwości przejęcia francuskiej sieci Carrefour SA – informuje serwis BNN Bloomberg, powołując się na anonimowe osoby. Zastrzegają one, że nie ma pewności, czy dojdzie do porozumienia w tej sprawie.