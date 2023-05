Grupa Schwarz, która zarządza sieciami Lidl i Kaufland, odnotowała sprzedaż w wysokości 154,1 mld euro w roku finansowym 2022, co oznacza wzrost o 15,4% rok do roku.

Grupa Schwarz zarządza sieciami Lidl i Kaufland; fot. PAP/DPA

Niemiecka grupa podała, że ​​rozwija się "na stabilnym poziomie", pomimo inflacji i wyższych stóp procentowych, rekompensując wzrost kosztów surowców, energii i towarów "efektywnym zarządzaniem procesami".

Lidl - jaka sprzedaż w 2022 r.?

Lidl odnotował w ubiegłym roku sprzedaż na poziomie 114,8 mld euro, co oznacza wzrost o 13,8% rok do roku. Sprzedaż online w sklepie dyskontowym wyniosła 1,9 miliarda euro, co oznacza wzrost o 8,5% w porównaniu z poprzednim okresem.

Sprzedaż sieci Kaufland za 2022 r.

Kaufland, odnotował w ubiegłym roku sprzedaż na poziomie 31,8 mld euro, co oznacza wzrost o 16,1%, do czego przyczyniła się integracja byłych sklepów Real.

Na koniec roku obrotowego Grupa Schwarz prowadziła łącznie 13 700 placówek, co oznacza wzrost o 400 w stosunku do roku poprzedniego.

Schwarz Group - wyniki finansowe i kondycja biznesowa

Dział ochrony środowiska, PreZero, odnotował w ubiegłym roku sprzedaż w wysokości 1,8 miliarda euro, co stanowi wzrost o 84,7% w porównaniu z rokiem poprzednim dzięki przejęciom dokonanym w tym okresie.

Ponadto spółki produkcyjne w ramach Grupy Schwarz dostarczyły towary o wartości około 3,4 mld euro do Lidla i Kauflandu po wewnętrznych cenach transferowych, co stanowi wzrost o 29,7% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Obejmuje to sprzedaż towarów z przejętej w październiku 2022 roku fabryki makaronów, a także nowo wybudowanej fabryki kawy.

- W ubiegłym roku grupa zainwestowała około 8 miliardów euro zarówno w projekty strategiczne, jak i cyfryzację, a działania skupiały się głównie na ulepszaniu łańcucha dostaw, rozbudowie oddziałów i modernizacji - podała firma.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl