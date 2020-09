Właściciel Lidla i Kauflandu znów przejmuje i buduje w Polsce komunalną potęgę

Porozumienie nie obejmuje segmentu recyklingu tworzyw sztucznych oraz utylizacji odpadów niebezpiecznych i specjalnych. Podpisano również oświadczenie służące sprawdzeniu możliwości utworzenia i rozwoju strategicznego partnerstwa, którego celem jest wpieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, a przez to przyspieszenie rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego surowców w Europie.

Suez od 25 lat opracowuje rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami. Codziennie 2300 pracowników firmy świadczy usługi dla ponad 2 milionów osób oraz 5000 firm i instytucji w Polsce.

PreZero należy do międzynarodowej Grupy Schwarz, która poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). Marka oficjalnie weszła do Polski w styczniu 2019 r. poprzez przejęcie Toensmeier. Grupa Tonsmeier to piąta pod względem wielkości niemiecka firma zajmująca się gospodarką odpadami.

