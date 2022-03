Właściciel Netto po przejęciu Tesco rozważa dalsze akwizycje. Powstaną nowe sklepy

Salling Group - właściciel sklepów Netto, który po przejęciu Tesco ma obecnie w Polsce blisko 650 placówek, rozważa dalsze akwizycje sieci sklepów w Polsce - poinformował podczas konferencji prasowej prezes Netto Polska Hugo Mesquita. Dodał, że organicznie sieć Netto w naszym kraju ma zwiększyć się w tym roku o 15 nowych sklepów.

"Skończyliśmy konwersję Tesco i patrzymy na rynek. Jeśli będą firmy, które uważamy, że są atrakcyjne i mają warunki, to oczywiście chcemy. Nasze ambicje w Polsce są długookresowe, firma Salling skupia się na rozwoju na rynku polskim. Chcemy mieć więcej sklepów na rynku polskim, nie tylko przez naszą własną ekspansję, nasz własny departament rozwoju. Jeśli widzimy na rynku atrakcyjne aktywa i osoby lub firmy, które są chętne do rozmowy, to rozważamy przejęcie innych sieci" - powiedział prezes, pytany o kolejne akwizycje w Polsce.

Dodał, że w tym roku sieć Netto w Polsce ma zwiększyć się o 15 nowych placówek. Mesquita poinformował, że przebrandowienie sklepów Tesco na Netto kosztowało ponad 750 mln zł.

Salling Group to duńska grupa detaliczna, która jest właścicielem sieci sklepów Netto. Poza Polską Pod marką Netto działa w Danii, gdzie ma 520 dyskontów i w Niemczech, gdzie ma ich 340.

Salling Group kupił Tesco Poland, które posiadało 301 sklepów, 14 stacji paliw, centra dystrybucji i główną siedzibę.