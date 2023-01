Mimo stagnacji sprzedażowej Just Eat Takeaway zakończył rok 2022 z zyskiem. Jednak liczba zamówień spadła o prawie 10%.

Po pandemii liczba zamówień jedzenia z dostawą spadła/ fot. Shutterstock

Pandemia nadal wpływała na porównanie sprzedaży rok do roku - poinformowała spółka Just Eat Takeaway, ogłaszając swoje roczne wyniki. Firma dostarczająca posiłki nie była w stanie kontynuować silnego wzrostu z czasów pandemii: zamówienia spadły o 9% w ciągu całego roku 2022, a nawet o 12% w czwartym kwartale. Wynika to częściowo z faktu, że pod koniec 2021 r. restauracje musiały zostać zamknięte, z korzyścią dla firm dostarczających posiłki.

Na szczęście większe (i droższe) zamówienia oraz dodatnie efekty kursowe zrekompensowały mniejszy wolumen. W rezultacie sprzedaż brutto platformy gastronomicznej utrzymała się na poziomie 28,2 miliarda euro, czyli na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

Spółka koncentruje się obecnie na rentowności, częściowo pod presją akcjonariuszy. W drugiej połowie 2022 r. firma Just Eat Takeaway odnotowała zysk brutto w wysokości 150 mln euro: „znacząca poprawa” w porównaniu ze stratą w wysokości 134 mln euro w pierwszej połowie roku. Skorygowany zysk brutto (EBITDA) za cały rok poprawił się ze straty w wysokości 350 mln euro w 2021 r. do zysku w wysokości 16 mln w 2022 r.

2023 rok w Just Eat Takeaway

Na rok 2023 firma Just Eat Takeaway prognozuje obecnie zysk w wysokości 225 mln euro. Prognoza ta uwzględnia już „niepewne otoczenie makroekonomiczne”, inflację kosztów płac oraz dodatkowe inwestycje w żywność i produkty nieżywnościowe. Spółka przewiduje jednak, że wzrost nastąpi dopiero w drugiej połowie roku.

Tymczasem firma dostarczająca posiłki nadal szuka inwestorów dla Grubhub, amerykańskiej spółki zależnej, dla której poszukiwany jest nabywca.

