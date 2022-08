Właściciel sieci Lidl i Kaufland podsumowuje miniony rok pod kątem redukcji plastiku

Autor: oprac. JS

Data: 09-08-2022, 16:37

Grupa Schwarz, której częścią są sieci handlowe Lidl oraz Kaufland, podsumowuje rok obrotowy 2021. Firma jest coraz bliżej osiągnięcia celów międzynarodowej strategii REset Plastic, obejmującej m.in. obszary redukcji plastiku, zmiany opakowań, ograniczania odpadów oraz innowacji.

Grupa Schwarz podsumowuje 2021 pod kątem redukcji plastiku. / fot. materiały prasowe

Lidl i Kaufland we wszystkich krajach, w których są obecne, zredukowały już zużycie plastiku w opakowaniach marek własnych o 18%, a tym samym zbliżyły się do realizacji wyznaczonego celu REset Plastic, jakim jest ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych o 20% do 2025 roku. W Niemczech cel ten został już przekroczony: sieć Kaufland zmniejszyła zużycie plastiku aż o 26%, a Lidl o 22% (w przypadku Lidl Polska jest to 23%).

Grupa Schwarz coraz bliżej realizacji celów strategii REset Plastic

Grupa Schwarz postawiła sobie również za cel, aby do 2025 roku wykorzystywać w plastikowych opakowaniach marek własnych, dostępnych w Lidlu i Kauflandzie, średnio 25% recyklatu. Obecnie we wszystkich krajach wykorzystywanych jest średnio 14% recyklatu. W Niemczech Kaufland wykorzystuje go już w 29%, a Lidl w 23%. Udało się to osiągnąć w szczególności dzięki butelkom PET, do których produkcji wykorzystano 100% recyklatu (z wyłączeniem nakrętek i etykiet).

We wszystkich 32 krajach, w których dostępne są sieci Lidl i Kaufland, Grupa Schwarz osiągnęła obecnie 50% maksymalnej możliwości recyklingu plastikowych materiałów opakowaniowych marek własnych – co odpowiada połowie wyznaczonego celu. W Lidl Polska 55% opakowań marek własnych nadaje się obecnie w maksymalnym stopniu do recyklingu, a w Kauflandzie 42%.

Oprócz dalszych działań na rzecz redukcji tworzyw sztucznych przedsiębiorstwo będzie kładło nacisk na jeszcze większe wykorzystanie recyklatu i zwiększenie przydatności opakowań marek własnych do recyklingu.