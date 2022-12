Grupa Metro ma problemy. Metro (właściciel Makro) sfinalizowało sprzedaż swojego indyjskiego oddziału Reliance Retail, największemu holdingowi detalicznemu w Indiach. Niemieckiemu detaliście udało się sprzedać przed końcem roku także belgijskie sklepy.

Makro i Metro sprzedały swoje biznesy w 2 krajach. fot. Shutterstock

Metro sfinalizowało sprzedaż swojego indyjskiego oddziału Reliance Retail, największemu holdingowi detalicznemu w Indiach. Niemieckiemu detaliście udało się sprzedać przed końcem roku oba problematyczne dla sieci oddziały, bo oprócz Indii sprzedał swój biznes także w Belgii.

Metro sprzedaje niektóre oddziały

W lutym Metro ogłosiło, że chce sprzedać swoje belgijskie i indyjskie sklepy i nieruchomości. Obie branże budziły niepokój: podczas gdy Belgia od lat przynosiła straty, konkurencja w Indiach stawała się zbyt zaciekła.

Biorąc pod uwagę dynamikę rynku, konieczne byłyby znaczne inwestycje, aby kontynuować rozwój firmy powiedział dyrektor generalny Steffen Greubel

Reliance Retail Ventures, największa indyjska grupa detaliczna, oficjalnie ogłosiła, że ​​kupuje indyjski oddział niemieckiego hurtownika Metro za 28,5 miliarda rupii (około 320 milionów euro). Metro zarobiłoby na sprzedaży około 150 mln euro.

Zgodnie z przewidywaniami, sześć belgijskich sklepów Makro nie zostanie otwartych w 2023 roku. Obecna wyprzedaż kończy się 30 grudnia, to jest już pewne, ale co stanie się ze sklepami później, wciąż nie jest jasne.

W domach z betonu..

Przeniesienie belgijskich aktywów Metro do nowych właścicieli Sligro i Van Zon nastąpi 3 stycznia, ale nie byli oni zainteresowani jego schorowanym rodzeństwem Makro. Kierownictwo poinformowało teraz związki, że sieć cash-and-carry na stałe zamknie swoje podwoje pod koniec tego roku. Trwająca obecnie duża wyprzedaż z rabatami do 70% na produkty nieżywnościowe zakończy się 30 grudnia. W sobotę 31 grudnia sklepy nie będą otwarte: wtedy pracownicy wezmą udział w dniu ustawowo wolnym od pracy przeniesionym z 1 stycznia (ponieważ jest to niedziela), powiedział RetailDetail Johan Van Loon ze związku zawodowego ACV Puls. Po tej dacie pracownicy nie będą już musieli pracować dla sprzedawcy.ć ta wiadomość nie jest niespodziewana, dla pracowników Makro oznacza, że ​​po długich miesiącach niepewności w 6ońcu jest trochę więcej jasności. Zaledwie w zeszłym tygodniu pracownicy sklepów lw Antwerpii i Gandawie rozpoczęli strajk, ponieważ mieli więcej niż dość ciągłej niepewności. Pomimo wielokrotnych pytań kierowanych do kierownictwa, nie otrzymali odpowiedzi.

