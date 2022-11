Powinno to mieć wyraz przede wszystkim, w możliwych do przewidzenia warunkach ekonomicznych, transparentnym, udokumentowanym rozliczaniu przenoszonych na najemców kosztów i opłat (np. marketingowych czy eksploatacyjnych), obniżaniu opłat za przerwy w sprzedaży i utrudnienia, rezygnacji z rozliczeń w euro na rzecz złotówek oraz -prawidłowego rozłożenia ryzyk na obie strony.

Najpilniejsze jest, by wartość kosztów wspólnych była w pełni przewidywalna i określona z góry jako jedna, niezmienna kwota. Najlepiej, jeśli byłaby ona stałym, określonym w umowie, elementem czynszu.

Uczciwe, równe i partnerskie relacje w biznesie zobowiązują, by także niższe koszty przełożyć na swojego partnera biznesowego. Tymczasem właściciele i zarządcy galerii handlowych przekładają na najemców jedynie wzrosty i ryzyka.

Niestety od wielu lat najemcy centrów handlowych funkcjonują w sytuacji zasadniczej nierównowagi na każdym szczeblu współpracy z właścicielami centrów handlowych. Począwszy od kuriozalnego pomysłu czynszu w euro, przez nierówne warunki umów, przez nietransparentne opłaty eksploatacyjne, brak zniżek za przestoje i utrudnienia, aż po uchylanie chroniących nas zapisów kodeksowych. Problemem jest, że właściciele obiektów nie ponoszą żadnych ryzyk – a te dotyczące nieruchomości powinny być po ich stronie. Przykładem jest m.in. eksploatacja powierzchni wspólnych, która powinna być jasno określona z góry – bez zaskakujących dopłat. Obecnie te problemy zwielokrotniają kolejne nieprzewidziane zdarzenia globalne – jak zarządzanie epidemią COVID, wojna za naszą południowo-wschodnią granicą z jej różnorodnymi konsekwencjami, a teraz inflacja i nadchodzące spowolnienie gospodarcze. To najwyższy czas, aby urealnić te relacje, wprowadzić partnerskie mechanizmy i umowy dbające o interesy obu stron oraz prawidłowo rozkładające ryzyka biznesowe. Najwyższy dlatego, że najemcy nie wytrzymają takiej presji finansowej i będą musieli podejmować decyzje o zmianie struktury sprzedaży – co może całkowicie zmienić dotychczasowy obraz handlu detalicznego w Polsce. To nie czas na wysuwanie kolejnych żądań – takich jak opłata za obroty w internecie, ale na otwarty i konstruktywny dialog”

– mówi Zofia Morbiato, dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU).