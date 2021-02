Właścicielka sklepu wystawiała fałszywe faktury podopiecznym MOPS

Dla małych i średnich sprzedawców Amazon jest szansą na dotarcie do nowych klientów

Informację o zakończeniu toczącego się od miesięcy postępowania w sprawie oszustw na szkodę MOPS przekazała w piątek rudzka policja. Prowadzili je funkcjonariusze zajmujący się ściganiem przestępstw gospodarczych.

"Kobieta wystawiała fikcyjne faktury osobom, które korzystały z pomocy rudzkiego MOPS-u. Dofinansowania dotyczyły określonej grupy towarów, które znajdowały się na fakturach i były rozliczane w ośrodku. Osoby korzystające z pomocy kupowały zupełnie inne, nie objęte finansowaniem" - poinformowali policjanci.

Jak zaznaczają, na wystawianiu fałszywych faktur korzystały obie strony - np. zamiast artykułów szkolnych dla dziecka, rodzic - na koszt pomocy społecznej - kupował coś dla siebie. Sklepikarka zaś brała część wartości faktury do swojej kieszeni.

"Pracownicy opieki społecznej, wspólnie z policjantami z rudzkiej komendy, przeanalizowali wiele faktur, zanim natrafili na dziwne powiązania. Dalszą analizą zajął się zespół śledczych, który zbierał dowody przeciwko nieuczciwej właścicielce sklepu. Policjanci przesłuchali ponad 500 osób i w efekcie przedstawili 56-latce 487 zarzutów poświadczenia nieprawdy przy wystawianiu faktur, działając przy tym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej" - zaznaczyła policja. Kobiecie grozi kara do 8 lat więzienia.

To kolejna taka sprawa z Rudy Śląskiej. Na początku 2018 r. ponad 600 zarzutów usłyszał inny właściciel sklepu w tym mieście. Także ten mężczyzna wystawiał fikcyjne faktury osobom, które korzystały z pomocy rudzkiego MOPS-u, brał za to co najmniej 10 proc. wartości faktury. Podejrzeń nabrali pracownicy opieki społecznej, gdy sprawdzili wyrywkowo kilka podobnych faktur. Swoje przypuszczenia przekazali policjantom.