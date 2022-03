Włochy: W sklepach nie zabraknie żywności

Włochy mają niezbędne surowce, więc dostawy żywności nie zostaną przerwane - powiedział Stefano Patuanelli, włoski minister rolnictwa.

Włoski minister rolnictwa Stefano Patuanelli zaapelował w niedzielę do rodaków, by nie szturmowali sklepów i nie robili zapasów w obawie przed brakami żywności z powodu wojny na Ukrainie. "Problemów w sklepach nie będzie"- zapewnił w Radiu 24.

Dostawy żywności nie zostaną przerwane

W wypowiedzi dla radia włoskiej Konfederacji Przemysłowców szef resortu rolnictwa odniósł się do notowanego w ostatnich dniach zjawiska masowego wykupywania podstawowych artykułów spożywczych, takich jak mąka, cukier, oliwa, i robienia zapasów przez obywateli. Położył nacisk na to, że dostawy żywności nie zostaną przerwane i Włochy mają niezbędne surowce.

"Mamy moce produkcyjne, które pozwalają nam powiedzieć, że problemów w supermarketach nie będzie. Musimy skierować przekaz nadziei i zaapelować do obywateli o spokój, bo obecnie nie ma powodów do tego, by szturmować sklepy" - oświadczył minister Patuanelli.