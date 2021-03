Wojciech Łubieński nowym prezesem Aldi w Polsce

Oktawian Torchała związany jest z polską spółką ALDI od sierpnia 2010 roku, kiedy dołączył do zespołu jako kierownik rejonu sprzedaży, a już w grudniu 2012 roku objął stanowisko kierownika sprzedaży. W maju 2014 roku stanął na czele spółki regionalnej w Chorzowie, którą rozwijał do lipca 2017 roku, aby miesiąc później wspierać rozwój biznesu na polskim rynku jako CEO ALDI w Polsce. Od 1 kwietnia 2021 roku dołączy do zespołu międzynarodowego w centrali spółki ALDI w Essen, gdzie swoim doświadczeniem i wiedzą będzie wspierał procesy dalszej transformacji sieci, zgodnie z planami globalnego rozwoju, które postawiło przed sobą ALDI.

Wojciech Łubieński związany jest ze spółką od grudnia 2019 roku, kiedy to objął stanowisko wiceprezesa i zastępcy dyrektora zarządzającego siecią dyskontów ALDI w Polsce. Wcześniej pracował w sieci aptek i drogerii Super-Pharm, ostatnio na stanowisku wiceprezesa, dyrektora operacyjnego.

