Wybuch wojny na Ukrainie przyczynił się do wzrostu wskaźnika inflacji nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. Sieć Carrefour Polska zauważa, że zmieniło to postawy konsumenckie, a klienci zaczęli szukać okazji cenowych i sposobów na oszczędzanie.

Wojna w Ukrainie. Sieci handlowe pomagają Uchodźcom

24 lutego 2023 roku mija rok wojny w Ukrainie. Wiele sieci handlowych w pierwszych miesiącach wojny organizowało pomoc rzeczową i finansową dla Ukraińców. Jedną z takich sieci jest Carrefour Polska, która zorganizowała akcję przekazania produktów pierwszej potrzeby zakupionych ze środków Fundacji Carrefour.

- Produkty te trafiły za pośrednictwem PCK oraz Fundacji Ocalenie do uchodźców wojennych znajdujących się na terenie naszego kraju. Ponad 3000 palet produktów trafiło do uchodźców wojennych z Ukrainy, dzięki współpracy z Polską Akcją Humanitarną - informuje sieć.

- Istotne były również oddolne inicjatywy pracowników sklepów i centrali, którzy aktywnie pomagali w ramach inicjatyw własnych, realizowanych działań wolontariackich indywidualnych lub wspólnych, a także ze wsparciem sklepów. W lipcu 2022 roku uruchomiony został bezgotówkowy system donacyjny Donateo, w ramach którego klienci mogą przy okazji zakupów wesprzeć mikrodatkami działania Polskiej Akcji Humanitarnej - dodaje Carrefour.

- Dołączyliśmy też do inicjatywy Mattel “Pomagamy Razem”, w ramach której 100% przychodu ze sprzedaży wybranych produktów marki Barbie, zostało przekazane na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Sieć nawiązała również współpracę z firmą Meest Post, dzięki, której klienci sieci mogą wysłać zakupione w sklepach produkty bezpośrednio do Ukrainy pod wybrany przez siebie adres. W punktach Meest Post zlokalizowanych na terenie sklepu, obsługa pomaga spakować zakupione artykuły o wadze do 20 kg i przygotować paczkę do wysyłki - informuje sieć.

Carrefour zatrudnia pracowników różnych narodowości

W związku z wydarzeniami wojennymi w Ukrainie sieć Carrefour Polska podjęła już w lutym 2022 r. decyzję o wycofaniu ze sprzedaży w swoich sklepach wszystkich produktów pochodzących z Rosji i Białorusi. Sieć nie zamierza również składać nowych zamówień na rosyjskie i białoruskie produkty.

Carrefour Polska jest otwarty na pracowników różnych narodowości, w tym pochodzenia ukraińskiego. - W celu ułatwienia im procesu adaptacji, oferujemy specjalny pakiet udogodnień oraz szkoleń związanych z integracją i efektywną komunikacją w środowisku pracy. Priorytetowo traktujemy także kwestie pomocy psychologicznej dla wszystkich naszych pracowników, obejmując nią również pracowników z Ukrainy - tłumaczy sieć

- Dużą popularnością w 2022 roku cieszył się zorganizowany przez nas Festiwal Kuchni Ukraińskiej, podczas którego klienci naszych sklepów mogli kupić ponad 200 oryginalnych produktów z Ukrainy. Znaczna część tych produktów jest i była wcześniej dostępna w naszych sklepach na stałe, w ramach asortymentu Kuchni Świata - podaje sieć

Carrefour obniża ceny wielu produktów

- Zmieniło to postawy konsumenckie, a klienci zaczęli szukać okazji cenowych i sposobów na oszczędzanie. W styczniu 2023 r. rozszerzyliśmy swoje działania antyinflacyjne, uruchamiając Akcję Antyinflacja, która składa się z pięciu filarów - jednym z nich są produkty marek własnych. Oferujemy swoje produkty w cenach niższych o 30% w porównaniu do markowych odpowiedników. Dotyczy to również produktów premium, bo marki własne oferowane są obecnie we wszystkich segmentach jakościowych - podaje sieć.

W ramach przeprowadzanych działań Carrefour Polska zaoferował swoim klientom „Koszyk Pełen Oszczędności” z 25 najbardziej popularnymi produktami marki własnej w cenie nieprzekraczającej 100 zł. W lutym Carrefour wystartował z kolejną akcją: do końca miesiąca klienci korzystający z aplikacji mobilnej “Mój Carrefour” mogą otrzymać od sieci 50 złotych w e-bonach, jeśli zrobią pięć razy zakupy za minimum 99 zł.

