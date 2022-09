W okresie styczeń-sierpień 2022 wartość sprzedaży w sklepach detalicznych wzrosła o 10,9% przy spadku ilości kupowanych produktów o 1,8% oraz minimalnie większej liczbie wizyt +1% w porównaniu do ubiegłego roku. Wzrost obrotów napędzany był wzrostami cen. Największe podwyżki widać na podstawowych produktach żywnościowych. W sierpniu za koszyk spożywczy M/platform płacono prawie 40% więcej niż rok temu. Za zakupy Przekąsek i słodyczy +12%, a zakupy na imprezę +10%. W danych widać, że produktów o największych wzrostach cenowych jak oleje czy produkty sypkie kupujemy w sklepach tradycyjnych mniej.

Wśród grup kategorii, których tempo wzrostu cen jest najwyższe, są oleje i oliwy, karma dla zwierząt oraz żywność sucha.; fot. shutterstock

Wojna, inflacja, pogoda – wpływ na handel tradycyjny w 2022

Analiza danych od początku roku do sierpnia z ponad 3,2 tysiąca sklepów tradycyjnych współpracujących z M/platform wskazuje na wzrost całkowitych obrotów o 10,9% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. W tym czasie kupiliśmy o 1,8% mniej produktów pod względem ilości sztuk. Natomiast liczba transakcji minimalnie wzrosła o 1%.

Jeśli podzielimy omawiany okres ośmiu miesięcy 2022 na dwie części, to pierwsza – od stycznia do kwietnia odznaczała się rosnącą liczbą transakcji. Wpływ na to miały zwiększone zakupy związane z napaścią na Ukrainę. Kupowaliśmy więcej dla siebie - niepewni przyszłości oraz więcej dla innych – chcąc pomóc. Mówiliśmy także o wpływie zwiększonej liczby kupujących związanej z wojenną migracją. Okres sezonu czyli od maja do sierpnia był natomiast pod względem liczby transakcji na minusie. Czerwiec i lipiec w tym roku nie były tak gorące jak rok temu, co spowodowało spadek sprzedaży kategorii sezonowych. – komentuje Ewa Rybołowicz, Dyrektorka ds. analiz rynkowych M/platform.

Najszybciej rosną koszty podstawowych produktów spożywczych

Wzrost obrotów w sklepach tradycyjnych wynika głównie z rosnących cen. Tempo wzrostu kategorii jest bardzo zróżnicowane – od kilku do kilkudziesięciu procent.

Aby lepiej zrozumieć różnice w tempie wzrostu cen w różnych kategoriach zbadano trzy koszyki oparte na różnych misjach zakupowych i porównano koszt zakupów w sierpniu br. do sierpnia 2021 roku.

Koszyk zakupów spożywczych wzrósł o 38%, co oznacza że dziś płacimy za niego o 27,71 zł więcej. Koszt zakupów przekąsek i słodyczy wzrósł o 12% a zakupy na imprezę o 10%.

Dwucyfrowy wzrost kosztów zakupów spożywczych widać już od listopada zeszłego roku, ale ponad dwudziestoprocentowe wzrosty są widoczne dopiero od marca tego roku, kiedy rekordowo wzrosły ceny oleju, produktów zbożowych i cukru. W zakupach używek czy przekąsek nie notowaliśmy tak gwałtownych wzrostów. Te są jednak nieuniknione ze względu na koszty surowców, paliwa i energii. W lipcu i sierpniu oba badane koszyki kategorii przekroczyły barierę dwucyfrowego wzrostu cen w porównaniu rok do roku. Ewa Rybołowicz, dyrektorka ds. analiz rynkowych M/platform

Co drożeje najszybciej?

Wśród grup kategorii, których tempo wzrostu cen jest najwyższe, są oleje i oliwy, karma dla zwierząt oraz żywność sucha.

Średnia cena olejów i oliw w drugim tygodniu września przekroczyła o 70% średnią cenę tygodniową z 2021 roku, a o 30% średnią cenę Żywności suchej. Jednocześnie widzimy, że to m.in. tych grup produktowych Polacy kupują w sklepach tradycyjnych mniej. Sprzedaż olejów i oliw w ostatnich miesiącach jest o 30% mniejsza, sprzedaż żywności suchej o około 20%. Ze względu na podstawowy charakter tych grup produktowych zakładamy, że konsumenci szukają ich w tańszych kanałach sprzedaży. Być może rezygnują z wygodnych zakupów pod domem, a poświęcają więcej wysiłku na zakupy w sklepach wielkoformatowych. W najbliższych miesiącach spodziewamy się nasilenia takich zachowań jak również poszukiwania promocji, zmiany produktów na tańsze, zwiększonej sprzedaży marek własnych. Dla wielu konsumentów może to być także czas rezygnacji z niektórych produktów.– ­ komentuje Magdalena Piwkowska, Menedżerka ds. trendów i analiz rynkowych M/platform.

Porównanie wartości koszyka oparte na danych transakcyjnych dla listy produktów najczęściej kupowanych w danej kategorii. Porównanie cen koszyków dotyczy średniej miesięcznej ceny produktu, którą płacili kupujący w kasie.

Analiza danych sprzedażowych przygotowana na podstawie transakcji z próby sklepów Like for Like N = 3129 wybranych spośród ponad 10 tys. sklepów handlu tradycyjnego współpracujących z M/platform.

Koszyk spożywczy M/platform

Koszyk spożywczy M/platform obejmuje: mąka pszenna1kg, chleb tostowy pszenny, jaja 10 szt., kawa mielona 250 g, olej rzepakowy 1l, herbata czarna 25 torebek, makaron spaghetti 500 g, masło 200g, mleko 2% 1l, ser Gouda w plastrach 150g, parówki 250g, płatki śniadaniowe 250g, cukier 1kg, serek wiejski 200g, kasza jęczmienna 400g, ryż biały 400g, sok jabłkowy 1l, jogurt naturalny 200g.

Koszyk imprezowy obejmuje: butelka piwa 6% 0.5l, butelka piwa 0% 0.5l, wódka 0.5l, paczka papierosów, napój energetyczny 0.25l, napój gazowany o smaku cola 1.5l, tabletki przeciwbólowe 10 szt.

Koszyk słodyczy i przekąsek obejmuje: lód na patyku 100ml, ciastka z galaretką oblewaną czekoladą 147g, chipsy 140g, czekolada mleczna 100g, baton 50g, żelki 100g.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl