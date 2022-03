Wojna, inflacja i pandemia a Biedronka zapowiada 130 nowych sklepów!

Jeronimo Martins przewiduje ciężki rok: wojna, inflacja i nieustępująca pandemia będą głównymi niewiadomymi. Mimo wszystko spółka zapowiedziała, że otworzy w Polsce 130 nowych sklepów Biedronka, nowe centrum dystrybucyjne i unowocześni ok. 350 istniejących placówek.

Mimo pandemii koronawirusa Biedronka z roku na rok polepsza sprzedażowe wyniki/ fot. Shutterstock

Jak przyznała spółka podsumowując swoje wyniki za 2021 rok, przyszłość i otoczenie biznesowe rysują się obecnie wyjątkowo niepewnie. Biedronka wyszła obronna ręką z pandemii, pomnażając rok do roku zyski i realizując plany ekspansji w Polsce. Jednak kolejne problemy już pojawiły się na horyzoncie.

Główne wyzwania na 2022 rok

Jeronimo Martins jako główne przeszkody w realizacji swoich celów zauważa wojnę w Ukrainie i spadek wartości złotego. Niepewna sytuacja, inflacja, zmiany cen energii, kosztów pracy, surowców uniemożliwiają firmom dokładne przewidzenie kosztów operacyjnych i realizowanie sztywno założonego planu. Sytuacja jest na tyle niestabilna, że reagować trzeba na bieżąco.

Biedronka zapowiedziała w związku z tym, że aby utrzymać konkurencyjność na rynku i jednocześnie zapewnić rozwój firmy, będzie zwracać baczną uwagę na ceny produktów i swoje marże. Konkurencyjność cenowa będzie jednym z jej głównych wyzwań.

Ważnym celem na ten rok będzie także zacieśnianie współpracy z dostawcami, tak aby zapobiec ewentualnym problemom z łańcuchami dostaw, które ucierpiały już z powodu pandemii, a teraz z powodu agresji Rosji na Ukrainę.

Otwarcia i plany

W obecnej chwili sieć szacuje, że uda się jej zrealizować plan rozwojowy na 2022 rok, który zakłada otwarcie ok. 130 nowych placówek Biedronki, uruchomienie nowego centrum dystrybucyjnego oraz unowocześnienie i wyremontowanie ok. 350 placówek, które już istnieją.

Sieć drogerii Hebe ma za to urosnąć do końca roku o ok. 30 placówek. Jeronimo Martins będzie się także skupiać na rozwoju sprzedaży kosmetyków i akcesoriów drogeryjnych w kanale online.