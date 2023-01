Ostatnie miesiące to czas intensywnego rozwoju Wola Parku. W minionym roku otworzyło się 11 nowych salonów.

Wola Park z rekordową liczbą klientów, fot. materiały prasowe

W 2022 roku prawie 13 mln osób odwiedziło Wola Park

Wola Park zakończył rok ze wzrostem liczby odwiedzających – prawie 13 mln osób skorzystało z oferty centrum handlowego. Dane dotyczą okresu od stycznia do grudnia 2022 roku i oznaczają 37 proc. wzrost względem 2021 roku oraz o 19 proc. wyższą odwiedzalność w odniesieniu do okresu przedpandemicznego.

Mimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej, zeszły rok był korzystny dla Wola Parku, nie tylko ze względu na liczbę odwiedzających, ale również wyższą od poziomu inflacji dynamikę obrotów. Dzięki otwarciu stacji metra Ulrychów, Wola Park stał się dobrze skomunikowanym miejscem, z 3 tys. miejsc parkingowych, a także stacjami Verturilo i strefami dla systemu wynajmu samochodów Panek.

W minionym roku otworzyło się 11 nowych salonów – wyremontowane bądź rozbudowane lokale to łącznie 9 000 metrów kwadratowych powierzchni komercyjnej. Na zmiany w dotychczasowych przestrzeniach zdecydowali się Tattum, Triumph, Intimissimi oraz Calzedonia. Ponadto, do grona najemców Wola Parku dołączyli m.in. Carry, Świat Dziecka, Cross Jeans, TEMPUR, Studio Make UP Beauty Factor Group, ROZUM, Wyjątkowy prezent, restauracja Thai Wok oraz pizzeria LOVE IT.

Wola Park inwestuje w infrastrukturę

Zeszłoroczne inwestycje w infrastrukturę galerii to również nowe pomieszczenia socjalne do dyspozycji najemców i firm serwisowych, a także zmodernizowane pokoje dla rodzica z dzieckiem oraz nowa winda. W bliskim sąsiedztwie Wola Parku otwarty został też kompleks Ogrodów Ulricha, czyli dawnego gospodarstwa ogrodniczego, należącego do rodziny Ulrichów.

Obecny rok przyniesie też nowe otwarcia. W najbliższych miesiącach do grona najemców dołączą Duka oraz Rituals, a Grupa CCC będzie obecna w Wola Parku nie tylko za sprawą sklepu CCC, który przejdzie remont, lecz również nowego salonu dwóch brandów spółki - eobuwie.pl i Modivo. Także powierzchnia sklepu H&M zyska nowy wygląd i znacznie się powiększy. W centrum handlowym planowane są dodatkowo inne inwestycje, takie jak remonty pasaży oraz ciągów komunikacyjnych.

