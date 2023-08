W pierwszym półroczu br. do budżetu państwa wpłynęło ponad 1,83 mld z podatku od sprzedaży detalicznej (potocznie podatku handlowego) - wynika z danych Ministerstwa Finansów przekazanych portalowi Wirtualnemedia.pl.

Podatek handlowy

Jak przypomina serwis wirtualnemedia.pl, podatek od sprzedaży detalicznej jest naliczany na podstawie przychodu uzyskiwanego przez wszystkich detalicznych sprzedawców towarów w wysokości powyżej 17 milionów złotych. Obowiązują dwie stawki podatku: 0,8 proc. od wpływów między 17 a 170 mln zł oraz 1,4 proc. od przychodów powyżej 170 mln zł. Daniną nie są objęte zakupy w kanale e-commerce.

Z danych Ministerstwa Finansów przekazanych portalowi Wirtualnemedia.pl, wpływy (wpłaty minus zwroty) z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej w pierwszym półroczu 2023 r. wyniosły 1 838 600 tys. zł, co oznacza wzrost o ponad 301 mln zł w porównaniu z analogicznym półroczem 2022 roku. Wtedy to do budżetu wpłynęło ze wspomnianego podatku 1 536 644 tys. zł.

Przy czym zdecydowaną większość wpływów (wpłaty minus zwroty) zapłaciło 10 największych podatników - wspólnie uiścili 1 476 74 tys. zł.

