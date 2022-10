Wraca wielka loteria InPost. Tym razem w zupełnie nowej odsłonie, która dostarczy Wam sporo emocji i zabawy. Cała gra loteryjna ma miejsce wyłącznie w aplikacji InPost Mobile.

InPost powraca ze swoją loterią/ fot. InPost

To właśnie tam przez całą loterię InPost będzie dostępny portfel zdrapek, a ilość zdrapek, które które można zdobyć jest zależna od tego, ile paczek do 2h odbierze osoba biorąca udział w loterii.

Co można wygrać w loterii InPost?

W loterii InPost wygrać można Mustanga albo wyjazdy do Kataru a także nowe kolekcjonerskie klocki Paczkomat® biało-czerwonych.

CZYTAJ TAKŻE: InPost zapłacił spory podatek CIT. Rafał Brzoska stworzył listę wstydu

Zasady loterii InPostu

Jak InPost opisuje zasady loterii?

"Dostajesz w apce wyczekane powiadomienie „Gotowa do odbioru”, lecisz pod Paczkomat i odbierasz paczkę do 2 godzin używając apki, klikasz w banner loteryjny w aplikacji InPost Mobile, sprawdzasz, co znajduje się pod zdrapką.

Wystarczy strzelić hattricka w apce, czyli zdrapać 3 takie same symbole nagród. Chwila niepewności i… od razu dowiadujesz się, czy wygrałeś/-aś jedną z nagród natychmiastowych! Od teraz za każdym razem jak odbierzesz paczkę do 2h, kliknij w baner w apce, żeby zgarnąć zdrapkę! Baner przenosi Cię do Twojego portfela zdrapek i nagród – wszystko masz w jednym miejscu".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Żabka i InPost - koniec współpracy. Paczki InPostu już nie odbierzemy w Żabce

Loteria InPost - kiedy losowania nagród?

Każde zgłoszenie w loterii bierze udział w losowaniu nagrody głównej, czyli elektrycznego SUVa Ford Mustang MACH-E oraz losowaniu nagród specjalnych, czyli wyjazdów do Kataru. Wyjazdy odbędą się już w listopadzie, dlatego wylosowane będą z losów przyznanych do 30.10.22 r.

Regulamin loterii InPost

Regulamin dostępny jest na stronie kibicuj.inpost.pl

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl