Wroclavia włącza się w obchody Pink October, czyli Różowego Października – miesiąca poświęconego podnoszeniu świadomości raka piersi. Od 11 do 13 października w centrum odbędą się darmowe konsultacje z brafittingu, czyli odpowiedniego dobierania biustonosza. 14 października przed Wroclavią stanie Mammobus, w którym będzie można wykonać badanie mammograficzne. Natomiast 14 i 15 października, w Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi, fasada budynku zostanie podświetlona na różowy kolor.

Wroclavia włącza się w obchody Pink October; fot. mat. pras.

Konsultacje z brafittingu we Wroclavii

Od 11 do 13 października potrwają we Wroclavii bezpłatne, indywidualne konsultacje z brafittingu. Poprowadzi je Blanka Gankowska, jedna z najbardziej znanych w Polsce brafitterek, certyfikowana ekspertka, członkini Zarządu Stowarzyszenia Polskiego Brafittingu, która oprócz profesjonalnego doboru bielizny, opowiada o profilaktyce raka piersi i uczy samobadania.

– Szesnaście lat temu, dowiedziałam się, że mam guza piersi. Kiedy okazało się, że czeka mnie operacja, w szpitalu pielęgniarka zwróciła mi delikatnie uwagę, że mam na sobie zły biustonosz. Te kilkanaście lat temu, nie było zbyt wielu miejsc i osób, które zajmowałyby się brafittingiem. Zależy mi na tym, aby uświadamiać inne kobiety, pomagać im dokonywać właściwych wyborów bieliźnianych, służyć swoją wiedzą i opowiadać o tym, co przeżyłam. Działam w myśl mojego hasła i motta „profilaktyka zaczyna się od zdrowego stanika” – mówi Blanka Gankowska.

Na spotkanie z Blanką Gankowską można zapisać się poprzez stronę www Wroclavii. Podczas konsultacji z brafittingu, uczestniczki wybiorą się z Blanką na zakupy, by dobrać sobie odpowiedni biustonosz. Usługa jest bezpłatna dla osób, które są członkami Programu Lojalnościowego Wroclavii.

Wroclavia: Badania mammograficzne

14 października przy Wroclavii – na parkingu Kiss&Ride od strony ulicy Joannitów – stanie Mammobus. W pojeździe profesjonalny zespół medyczny przeprowadzi zainteresowanym kobietom badania mammograficzne. Mammobus będzie dostępny od 10:00 do 17:00.

Badania są refundowane przez NFZ dla kobiet w wieku od 50. do 69. lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii. Panie spoza grupy refundowanej (do 50. roku życia i po 69. roku życia) będą mogły przebadać się odpłatnie za kwotę 100 zł (płatność gotówką).

– Mammografia to radiologiczna metoda badania biustu, polegająca na wykonaniu dwóch ekspozycji dla każdej piersi (dwóch zdjęć). Nowoczesny sprzęt diagnostyczny, który będzie wykorzystany podczas akcji, sprawia, że dawka promieniowania jest bardzo niewielka i zbliżona do dawki otrzymanej podczas prześwietlenia zęba. Mammografia jest jedną z najskuteczniejszych metod wykrywania zmian w piersiach – mówi Adam Rosolak, koordynator mammografii mobilnej i stacjonarnej Medica Sp. z o.o.

Żeby wziąć udział w bezpłatnej mammografii, należy:

· zapisać się przez infolinię – tel. 42 254 64 17 (czynna od pon. do pt. w godz. 7:00-19:00)

lub

· zapisać się przez stronę medica.org.pl.

Do rejestracji potrzebne będzie podanie swojego numeru PESEL i numeru telefonu. Dodatkowe pytania do zespołu medycznego można kierować mailowo: rejestracja@salvemedica.pl.

Adam Rosolak, koordynator Mammobusa, zaznacza, że nawet osoby, które z różnych powodów nie zapiszą się na mammografię w powyższy sposób, będą mogły skorzystać z badania – w miarę dostępności miejsc.

Wroclavia Pink October zaświeci się na różowo

14 i 15 października fasada Wroclavii zabłyśnie na różowo. Kolor ten jest nieodłącznie związany z październikową kampanią, której celem jest podnoszenie świadomości raka piersi – stąd nazwa Pink October.

Symbolicznym dniem jest 15 października, czyli Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi, który w tym miesiącu wypada w sobotę. Tego dnia, wieczorem, budynki na całym świecie zapalą swoje fasady na kolor różowy w geście solidarności z osobami zmagającymi się z rakiem piesi. Do tego międzynarodowego grona dołączy Wroclavia.

– Wroclavia już kolejny rok z rzędu przyłącza się do tak istotnej akcji społeczno-edukacyjnej jaką jest Różowy Październik. Zapraszamy do skorzystania z przygotowanych przez nas aktywności. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do tego, iż informacje o profilaktyce raka piersi dotrą do jeszcze większej liczby osób – mówi Małgorzata Woźniak, dyrektor Wroclavii.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl