Hostessy na wrotkach to jeden z symboli pierwszych lat obecności Carrefoura w Polsce. Czym zajmowały się pracownice na wrotkach, dlaczego zniknęły ze sklepów francuskiej sieci i czy mają szanse powrócić? Zapraszamy na handlowy powrót do przeszłości:

Wrotkarki pełniły bardzo ważną rolę w codziennym funkcjonowaniu sklepów Carrefour Polska. fot. archiwum Carrefour Polska

Hostessy na wrotkach w sklepach Carrefour

Hostessy na wrotkach były elementem wyróżniającym sieć Carrefour w pierwszych latach obecności w Polsce. Potem nieoczekiwanie zniknęły. Co się z nimi stało i czy mają szanse powrócić?

Zapytaliśmy o to przedstawicieli sieci handlowej. Jak mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym Sebastian Sieńko, dyrektor hipermarketu Carrefour Zakopianka w Krakowie, wrotkarki w sklepach Carrefour zadebiutowały w naszym kraju pod koniec lat 90 i były częścią globalnego trendu w całej sieci.

- W Polsce zaadaptowano to rozwiązanie, ponieważ z sukcesami sprawdzało się ono na rynku francuskim - mówi.

Czym zajmowały się wrotkarki w hipermarketach Carrefour?

Nasz rozmówca zwraca uwagę, że zatrudnione osoby nie były hostessami w pełnym tego słowa znaczeniu.

- Wrotkarki bowiem pełniły bardzo ważną rolę w codziennym funkcjonowaniu sklepu, pomagając w koordynacji działań pomiędzy działami handlowymi a kasami. Do ich zadań należało między innymi wyjaśnianie wszelkich nieścisłości w przypadku złego lub nieczytelnego kodu kreskowego, zbieranie porozrzucanych koszyków czy pomoc w rozmienianiu pieniędzy. Pracownice te odpowiadały także za komunikację kas z innymi pracownikami sklepu - mówi nam Sebastian Sieńko.

Jak klienci odbierali wrotkarki w sklepach Carrefour?

Jak dodaje nasz rozmówca, na jeden sklep Carrefoura przypadało około sześć zatrudnionych wrotkarek. Najczęściej na zmianie w środku tygodnia przebywała jedna osoba. Jednak podczas weekendów ich liczba zwiększała się do dwóch, a nawet trzech wrotkarek.

- Pomysł z ich zatrudnieniem przypadł klientom do gustu. Była to nowość na polskim rynku, która wzbudzała bardzo duże zainteresowanie. Szczególnie, że wrotkarki aktywnie pomagały klientom w codziennych zakupach, dzięki czemu zyskały one ich zaufanie. Dlatego w pewnym momencie pełniły one nawet funkcję reprezentatywną - dodaje dyrektor hipermarketu Carrefour Zakopianka w Krakowie.

Co się stało z wrotkarkami z Carrefoura?

Jak wiemy, od lat w sklepach Carrefour Polska jeżdżących hostess już nie ma. Kiedy sieć zrezygnowała z tego pomysłu i co wpłynęło na tę decyzję?

Sebastian Sieńko precyzuje, że wrotkarki w sklepach Carrefour Polska były obecne do końca pierwszej dekady XXI wieku. Sieć zrezygnowała z ich zatrudnienia z powodu zaostrzenia przepisów, które regulowały ich pracę.

- Wprowadzone wtedy prawo nakazywało między innymi, żeby każda osoba na tym stanowisku jeździła w kasku, nakolannikach czy łokietnikach. Nie spotkało się to z entuzjazmem tej grupy zawodowej. Wprowadzone środki bezpieczeństwa spowodowały, że jazda na wrotkach dla większości z pracowników była uciążliwa i niewygodna, np. z powodu nadmiernego gorąca - mówi.

Czy jeżdżące hostessy z Carrefoura powrócą?

Sieć Carrefour zapytaliśmy także o to, czy w obliczu niesamowitej popularności niestandardowego działania wizerunkowego, jakim było wprowadzenie robota Kerfusia jest szansa, że sieć powróci do pomysłu hostess na wrotkach choćby w formie krótkiej akcji okolicznościowej. Cóż, to już zamknięty rozdział:

- Obecnie skupiamy się na promocji naszego samojezdnego robota o kocim pyszczku, który ruszył w tournée po całej Polsce. Kerfuś w styczniu i w lutym odwiedzi łącznie 28 sklepów w 15 województwach. Chcemy w pełni wykorzystać jego potencjał, dlatego nie planujemy w najbliższym czasie żadnych akcji promocyjnych związanych z wrotkarkami - podsumowuje Sieńko.

