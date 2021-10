Wszystkich Świętych: Które sklepy będą otwarte?

1 listopada jest dniem wolnym od pracy, ponieważ przypada wtedy uroczystość Wszystkich Świętych. Z wyjątkiem niektórych mniejszych placówek handlowych, więszkość sklepów będzie tego dnia zamknięta. Niektóre sklepy nie otworzą się również 31 listopada.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 26-10-2021, 10:29

Jak będą czynne sklepy 1 listopada? Fot. shutterstock

Które sklepy są otwarte 1 listopada?

Aldi: 31 października sklepy Aldi będą otwarte w godz. 10:00 -17:30. 1 listopada będą zamknięte. 2 listopada sklepy otwarte będą standardowo od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-22:00. Godziny otwarcia placówek w niedziele handlowe to: 9:00-20:00, a w pozostałe niedziele od 10.00 do 17.30. Wybrane punkty czynne są od 7.00 do 21 lub 22.00, szczegółowa lista znajduje się na stronie internetowej sieci.

Auchan. 1 listopada sklepy sieci są zamknięte. 2 listopada placówki otwarte są bez zmian. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.auchan.pl.

Sklepy Biedronki będą zamknięte?

Biedronka z myślą o swoich pracownikach nie otworzy w niedzielę 31 października sklepów, które zgodnie z przepisami pracują w niedziele niehandlowe posiadając status placówki pocztowej.

– W Biedronce rozumiemy, jak istotnym świętem dla Polaków jest Dzień Wszystkich Świętych przypadający 1 listopada. To dzień, który spędzamy z naszymi bliskimi, odwiedzając miejsca spoczynku krewnych i poświęcając czas na chwilę refleksji. Pragnąc, aby każdy z naszych pracowników mógł ze spokojem przygotować się do tego święta, zdecydowaliśmy, że wyjątkowo, w dniu 31 października br. wszystkie sklepy Biedronka będą zamknięte. Mamy nadzieję, że dzięki temu, wszyscy nasi pracownicy będą mogli spokojnie dotrzeć do swoich domów i spędzić ten ważny czas z najbliższymi – mówi Jarosław Sobczyk, członek zarządu i dyrektor personalny w sieci Biedronka

W sobotę 30 października ponad 2200 placówek sieci Biedronka będzie czynnych do godziny 23:00 lub dłużej. Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia znajdują przy drzwiach wejściowych poszczególnych sklepów. 1 listopada placówki sieci będą zamknięte. Wszystkie sklepy sieci Biedronka po dniu Wszystkich Świętych zostaną ponownie otwarte we wtorek 2 listopada.

Carrefour. Sieć Carrefour Polska nie planuje wydłużenia pracy sklepów własnych przed 1 listopada. W Dniu Wszystkich Świętych wszystkie sklepy własne będą zamknięte. Z kolei we wtorek 2 listopada placówki własne Carrefour będą otwarte w standardowych godzinach pracy.

W Intermarché właściciele sami decydują o godzinach otwarcia

Intermarché. Supermarkety sieci Intermarché prowadzą polscy, niezależni przedsiębiorcy. Mają oni bezpośredni wpływ na politykę personalną, oferowany asortyment, a także zarządzanie swoim przedsiębiorstwem. Właściciele decydują zatem o godzinach otwarcia poszczególnych sklepów, jak również o ewentualnym wydłużaniu czasu pracy swoich placówek.

Spar. 1 listopada sklepy sieci są zamknietę, a 2 listopada (wtorek) wszystkie sklepy SPAR otwarte są standardowo jak w każdym innym tygodniu.

Stokrotka. - Nie przewidujemy wydłużania godzin otwarcia sklepów przed świętami. 30 października (sobota) nasza sieć będzie pracowała jak w każdą sobotę. W niedzielę, 31 października, nasze sklepy będą zamknięte. W tym czasie, w dniach świątecznych funkcjonować będą wyłącznie najmniejsze sklepy w formacie express – informuje sieć.

Wszystkich Świętych: Czy sklepy Żabki będą otwarte?

Żabka. 30 października zdecydowana większość sklepów Żabka będzie czynna w standardowych godzinach między 6:00 a 23:00. 31 października i 1 listopada obowiązują zasady działalności jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Franczyzobiorcy sklepów Żabka mogą więc skorzystać z dopuszczonej przez Ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni możliwości prowadzenia w tych dniach sprzedaży osobiście. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach i na stronie www.zabka.pl oraz aplikacji żappka.

2 listopada br. zdecydowana większość sklepów Żabka będzie czynna w standardowych godzinach między 6:00 a 23:00. Godziny otwarcia poszczególnych sklepów Żabka można również sprawdzić w aplikacji żappka i na stronie www.zabka.pl.