„Wybiegaj to!” – nowe oznaczenia na produktach marki własnej Biedronki

Biedronka jako pierwsza sieć handlowa w Polsce wprowadza nowe, dodatkowe oznaczenia na wybranych produktach marki własnej. Dzięki tej inicjatywie dowiemy się, jak długo trzeba się ruszać, aby spalić spożyte kalorie.

Autor: AK

Data: 16-02-2022, 09:53

Nowe oznaczenia pojawią się na chipsach marki TOP Chips/ fot. mat. prasowe

Chipsy ziemniaczane o smaku karkówki z grilla, karbowane o smaku grillowanych warzyw oraz chrupki z soczewicy o smaku paprykowym i kwaśnej śmietany z cebulą to pierwsze produkty marki własnej sieci, na których opakowaniach pojawią się informacje ile czasu należy wykonywać daną aktywność fizyczną, by spalić ilości kalorii spożytą w ramach porcji produktu. Dzieje się to poprzez zastosowanie oznaczenia PACE.

PACE (z ang. physical activity calorie equivalent) to miary aktywności fizycznej, które informują o czasie wykonywanej aktywności fizycznej niezbędnym do spalenia określonej liczby kalorii. Ikony „Wybiegaj to!” będą umieszczane na tyle etykiety produktów marki własnej sieci Biedronka - Top.

Jak je rozumieć? Przykładowo: osoba dorosła o masie ciała około 70 kg, aby spalić zjedzoną porcję 30 g chipsów ziemniaczanych, powinna przez około 13 minut biec z prędkością około 10 km na godzinę. Zawsze jednak należy pamiętać, że całkowity wydatek energetyczny jest cechą indywidualną, i zależy od wielu czynników. Docelowo taką informację otrzyma każdy klient sieci Biedronka wkładając do koszyka produkty z linii Top. Sukcesywnie dodatkowe oznakowanie będzie pojawiać się na kolejnych produktach w marce własnej TOP.

- Nadmiar spożywanych w ciągu dnia kalorii jest jednym z czynników prowadzących do nadwagi, a regularna aktywność fizyczna pozwala na utrzymanie nie tylko dobrej kondycji, ale również prawidłowej masy ciała. Dlatego w interesie naszych klientów zdecydowaliśmy się wprowadzić oznaczenia PACE na wybranych produktach marki własnej Biedronki. Etykieta produktów to jeden z elementów ułatwiających podejmowanie świadomych wyborów już przy półce sklepowej, a aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem zdrowego stylu życia – tłumaczy Justyna Szymani, Dyrektor Działu Rozwoju Jakości i Kontroli Marki Własnej w sieci Biedronka.