Wybór Maty na twarz kampanii McDonald's strzałem w dziesiątkę?

W ocenie ekspertek i ekspertów pytanych przez portal Wirtualnemedia.pl, wybór Maty na twarz kampanii McDonald's to strzał w dziesiątkę.

- Patrząc po tym jak artysta porywa tłumy na swoich koncertach, jakie generuje wyświetlania i odsłuchy, to zdecydowanie czyni go głosem pokolenia. Warto również zauważyć, że kampania jest świetnie dopasowana do estetyki, która aktualnie trenduje w komunikacji Gen Z. Lekko retro, zdecydowanie nawiązujące do przełomu lat '90 i '00, zdecydowanie na czasie - mówi Klaudia Jamróz, z agencji Labcon.

McDonald's - kampania z Matą inne niż wszystkie

Zdaniem dr inż. Jacka Kotarbińskiego, ekonomisty, eksperta z zakresu marketingu i strategii marki, współpraca Maty z McDonald's to zupełnie inna pod kątem insightu kampania niż poprzednie akcje z Michałem Żebrowskim, Borysem Szycem czy Tomaszem Karolakiem i Katarzyną Zielińską.

Raper Mata głosem pokolenia

- Tutaj mamy zdecydowane celowanie w przedział wiekowy 15-25 oraz czas powrotu do szkoły i na studia. Moim zdaniem marketer poszukiwał twarzy, marki osobistej dla młodego pokolenia, a tutaj naturalnym wyborem są muzycy, aktorzy czy celebryci. Natomiast Mata nie jest przedstawicielem kategorii gwiazdek jednego sezonu. Jego sposób opowiadania o świecie językiem rapu spotyka się z pozytywnym odzewem młodego pokolenia - ocenia dla Wirtualnemedia.pl ekspert.

- Nie ma absolutnie nic zaskakującego w tym, że McDonald zdecydował się na współpracę z Matą. Jakbym mógł doradzać, to pewnie bym podsunął ten sam pomysł - dodaje Wojciech Kardyś, specjalista ds. marketingu i współwłaściciel agencji Good For You.