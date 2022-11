Służby interweniowały w sobotę na parkingu przed centrum handlowym Marino we Wrocławiu w związku ze zgłoszeniem o wybuchu, do którego miało dojść w jednym z pozostawionych tam samochodów. W zdarzeniu ranna została przechodząca obok kobieta.

Wybuch na parkingu przed centrum handlowym we Wrocławiu; fot. unsplash

Wybuch przed centrum handlowym Marino

Jak poinformował sierż. szt. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, po godz. 13 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że na parkingu przy centrum handlowym Marino doszło do zdarzenia, w wyniku którego uszkodzony został zaparkowany tam pojazd.

Na miejsce skierowane zostały służby, w tym policja, która zabezpieczyła miejsce, gdzie miało dojść do wybuchu. W wyniku zdarzenia poszkodowana została znajdująca się w pobliżu kobieta, w wieku ok. 40 lat. "Została przetransportowana w stanie niezagrażającym życiu do jednego z wrocławskich szpitali" - przekazał policjant.

Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie, co było przyczyną wybuchu.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl