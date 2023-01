Siła wybuchu, do którego doszło w podziemnym zbiorniku paliwa na stacji w Zgorzelcu, była tak duża, że wyrzuciła pracownika serwisującego zbiornik na dach sąsiedniego budynku – powiedział PAP Wojciech Piechowicz z PSP Zgorzelec.

Wybuch na stacji paliw w Zgorzelcu. Nie żyje pracownik. | fot. Shutterstock

Do wybuchu doszło w piątek na stacji paliw w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego. Podczas prac serwisowych w podziemnym zbiorniku paliwa.

Wybuch na stacji paliw w Zgorzelcu

"Przegląd prowadziło trzech serwisantów z firmy z Bytomia oraz jeden pracownik dozoru technicznego. Kiedy nastąpił wybuch, w zbiorniku znajdował się jeden z mężczyzn. Siła eksplozji była tak duża, że pracownika wyrzuciło na dach sąsiedniego budynku, przebił ten dach i wpadł do środka" - powiedział PAP Wojciech Piechowicz z PSP Zgorzelca.

Nie żyje pracownik stacji paliw w Zgorzelcu

Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Ranni zostali też dwaj inni pracownicy, którzy znajdowali się przy serwisowanym podziemny zbiorniku. Z oparzeniami trafili do szpitala.

Wybuch nie spowodował pożaru. Teren stacji jest ogrodzony; na miejscu są trzy zastępy straży pożarnej, policja i prokurator.

Wybuch w Zgorzelcu na stacji paliw MOL

PKN Orlen poinformował PAP, że stacja w Zgorzelcu na której doszło do wybuch należy do węgierskiej sieci MOL. Nie doszło jeszcze do zmiany brandu po przejęciu jej przez węgierski koncern MOL. Warunkiem fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos było przejęcie przez węgierski koncern MOL 400 stacji Grupy Lotos. "Stacja, na której doszło do wybuchu jest jedną z nich" - wyjaśniono.

