Inflacja sprawiła, że mieszkańcy UE rozsądniej gospodarują domowym budżetem i kupują mniej. Ten trend najbardziej daje się we znaki wielkim sieciom handlowym, które z miesiąca na miesiąc tracą klientów – donosi Business Insider.

Robiąc zakupy coraz rzadziej zaglądamy do sklepów wielkich sieci handlowych/Foto: Shutterstock, Autor: 1000 words

Największy spadek sprzedaży w Europie

W opublikowanych danych Eurostatu pojawiła się informacja, że w "sklepach niewyspecjalizowanych z przewagą żywności" czyli w marketach wielkich sieci handlowych w Polsce sprzedaż w maju spadła aż o 8 %. To już trzeci miesiąc z rzędu, w którym odnotowano pogarszające się wyniki. Przy opracowywaniu tych danych wzięto pod uwagę poziom inflacji w badanym okresie. To oznacza, że właśnie o tyle mniej produktów kupiliśmy odwiedzając sklepy skupione w wielkich sieciach handlowych. To największy spadek w Europie – czytamy na stronie internetowej Business Insider.

Natomiast poziom łącznej sprzedaży detalicznej nie obniżył się tak bardzo i spadł zaledwie o 4 %. Wynika z tego, że wybierając się na zakupy, rzadziej odwiedzamy duże markety, a częściej zaglądamy mniejszych sklepów.

Węgry i Słoweńcy kupują najmniej. Hiszpanie wręcz odwrotnie

W „sprzedażowym” rankingu uplasowaliśmy się na 8 miejscu od końca. Niższą sprzedaż niż w Polsce odnotowano we Francji (- 4,2 %) oraz w Szwecji (-4,5 %). Recesja odrobinę mniej dotknęła naszych zachodnich sąsiadów: w Niemczech sprzedaż spadła o 3,6 %. Ze znacznie większym kryzysem w tej dziedzinie muszą zmierzyć się Słowenia i Węgry. W tych dwóch krajach sprzedaż spadła odpowiednio o 13,4 i 12,3 %. Nie wszyscy Europejczycy oszczędzają wybierając się na zakupy. Przykładowo w Hiszpanii w maju sprzedaż wzrosła o ponad 7 %.

