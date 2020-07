Wydatki na ekożywność rosną szybciej niż rynek

- W ostatnich dwunastu miesiącach zakończonych w czerwcu 2020 roku Polacy na produkty BIO wydali 709 mln złotych biorąc pod uwagę wyłącznie zakupy dokonane w sklepach niespecjalistycznych. Stanowi to 0,5% wydatków na cały koszyk spożywczy. Sprzedaż wartościowa tych produktów rośnie dynamicznie +20% rdr, czyli 3,5 razy szybciej niż sprzedaż całego koszyka spożywczego. Pandemia nie powstrzymała rozwoju sprzedaży produktów BIO. Obserwujemy wzrosty sprzedaży we wszystkich miesiącach br. w porównaniu do roku ubiegłego - mówi Monika Dyrda, Client Director w Nielsen Connect.

Na podium kategorii BIO o największej sprzedaży wartościowej w pierwszej połowie 2020 roku pozostają te same kategorie, co w roku ubiegłym. Nastąpiła jednak zmiana miejsc. Jedzenie w słoiczkach dla dzieci wyprzedziło plasujące się obecnie na drugiej pozycji jogurty oraz roślinne substytuty mleka. Zmiany objęły również dalsze pozycje. Wódka, która w rankingu za rok 2019 roku znalazła się na 4. miejscu pod względem udziałów wartościowych w sprzedaży BIO, zajmuje obecnie 6. lokatę. Ustąpiła miejsca kategorii: soki, nektary, napoje bezalkoholowe oraz kategorii mleko modyfikowane dla dzieci.

W majowym badaniu Nielsena “Shopper shift to new normal” 4 na 10 Polaków zadeklarowało, że w czasie pandemii gotowali częściej niż wcześniej. Trend samodzielnego przygotowania posiłków zdecydowanie wpłynął również na dwu a nawet trzycyfrowe wzrosty sprzedaży produktów BIO w wybranych kategoriach w drugim kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Były to odpowiednio +221% ryż, +116% mąka, +79% przeciery pomidorowe oraz +37% oleje i oliwy.

Jednak wśród trendów, które najbardziej sprzyjają sprzedaży produktów BIO dominują: troska o zdrowie i środowisko, poszukiwanie lokalnych produktów. Ważnym czynnikiem jest również miejsce zakupów.

- Zdrowie jest dla Polaków jedną z największych wartości, a w sytuacji jego zagrożenia zdecydowanie częściej sięgają po produkty zdrowotne. Ta kategoria urosła najwięcej, bo aż o 40% w okresie pandemii. W tym samym czasie w badaniu Nielsena “Shopper shifts to new normal” co czwarty Polak powiedział, że kupuje nawet więcej lokalnych produktów niż przed tym okresem. Wybór takich produktów potwierdza utrzymująca się na czele listy top20 Nielsen BookScan wegańska książka kucharska “Jadłonomia po polsku”. Z kolei troska o zdrowie oznacza często również szersze zainteresowanie kwestiami związanymi z ochroną planety. Konsumenci chcą wybierać świadomie produkty kierując się zasadą: dobry dla mnie, dobry dla środowiska. Dowodem tego są liczne akcje producentów i dystrybutorów skupione wokół idei niemarnowania żywności i zmniejszania zużycia plastiku.