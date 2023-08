Polska, Uzbekistan czy może Tajlandia? Kto zostanie mistrzem świata? Przekonamy się o tym już w najbliższy weekend tj. 12-13 sierpnia, ponieważ na stadion warszawskiej Legii powracają po 4-letniej, pandemicznej przerwie Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej. Biedronka po raz kolejny wspiera młodych piłkarzy i piłkarki w sportowej rywalizacji jako sponsor główny wydarzenia. Na zawody do Warszawy przyjedzie ponad 200 zawodników z całego świata. Atrakcją dla wszystkich będzie koncert Kamila Bednarka.

Tegoroczne, ósme już, Mistrzostwa to powrót do turnieju z długą tradycją, którego organizację przerwała pandemia koronawirusa. Dzięki determinacji organizatorów – Stowarzyszenia „Nadzieja na Mundial” oraz sponsora głównego – sieci Biedronka wydarzenie powraca do kalendarza, i po 4-letniej przerwie na murawę ponownie wybiegną zawodnicy i zawodniczki z domów dziecka z ponad 20 krajów rozsianych po całym globie. Dla większości młodych sportowców ogromnym przeżyciem jest sam przyjazd do naszego kraju i poznanie innej rzeczywistości.

W VIII Mistrzostwach Świata Dzieci z Domów Dziecka weźmie udział ponad 20 reprezentacji. Wśród nich nie tylko Belgia, Francja, Niemcy czy Portugalia, ale również bardziej egzotyczne drużyny takie jak Tajlandia, Madagaskar, Uzbekistan czy Jordania. Nie zabraknie oczywiście ekipy Biało-Czerwonych.

Rywalizacja grupowa odbędzie się w sobotę 12.08, natomiast od niedzieli 13.08 na stadionie miejskim w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 3 na uczestników i widownię czekać będzie moc atrakcji, w tym konkursy w specjalnie przygotowanej strefie Biedronki. Odwiedzający będą mogli zrobić sobie zdjęcie w piłkarskiej fotobudce lub spróbować swoich sił w konkursach sprawdzających umiejętności i atletyzm. Próbujący swoich sił zostaną docenieni nagrodami rzeczowymi. Oprócz tego na scenie głównej w niedzielę wystąpi Kamil Bednarek. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

W turnieju udział wezmą dziewczęta i chłopcy do 17 roku życia. Dla wszystkich uczestników turnieju Sponsorzy i Organizatorzy Mistrzostw przygotowali niespodzianki i prezenty. Nagrodzeni zostaną nie tylko zdobywcy I, II i III miejsca, ale także m.in. drużyna Fair Play turnieju i wyróżniający się zawodnicy (m.in. najlepszy zawodnik turnieju, czyli Nadzieja Biedronki).

Cieszymy się ogromnie z powrotu do kalendarza Mistrzostw Świata w starej formie, kiedy to dzieci z każdego zakątka globu mogą zjednoczyć się na murawie. Ta niepowtarzalna okazja pozwala młodym talentom z całego świata rywalizować, wyznaczając nowe granice sportowej pasji i wspólnego ducha fair-play. Jesteśmy dumni, że jako sponsor główny wspieramy te pełne emocji i radości zawody, które wielu dzieciakom w trudnej sytuacji nadają sens życia - mówi Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju w sieci Biedronka

Mistrzostwa Świata to wydarzenie, na które młodzi zawodnicy i zawodniczki czekają zwykle cały rok, natomiast teraz ta przerwa była jeszcze dłuższa. W tym roku drużyny są szczególnie zdeterminowane by sięgnąć po trofeum i świętować w blasku reflektorów. Zawodnicy mieli nieco więcej czasu na szlifowanie formy i wypracowanie schematów, dlatego poziom piłkarski z pewnością będzie wysoki. Warto przypomnieć, że ostatnim Mistrzem Świata została w 2019 roku reprezentacja Ukrainy.

W dorosłej piłce nożnej funkcjonuje powiedzenie „W Europie nie ma już słabych drużyn”. Przenosząc to na realia naszych mistrzostw, można powiedzieć, że na mapie świata „Nadziei na Mundial" jest coraz mniej białych plam. Mimo niełatwych realiów nasza idea rośnie i harmonijnie się rozwija. Piłka nożna daje tym dzieciakom energię do rozwoju i radość, jakiej często nie miały w swoim życiu wiele – podkreśla prezes Stowarzyszenia - Sylwester Trześniewski

Organizatorzy zapraszają w niedzielę od godz. 15:30. Wejście bramą B2 (Trybuna Wschodnia) od ul. Łazienkowskiej przy pomniku Kazimierza Deyny.

Program 13.08:

● 15:30 Początek Festiwalu Smaków Świata z food truckami

● 15:40 Mecz o III miejsce

● 16:00 Ceremonia otwarcia finału z występem Kamila Bednarka

● 16:20 Mecz finałowy

● 17:00 Koncert Kamila Bednarka

